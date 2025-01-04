Sevenleri Cenazeye Akın Etmişti: Ferdi Tayfur'un Son Yolculuğuna Uğurlandığı Anlarda İzdiham Yaşandı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan usta sanatçı, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Sanatçı bugün gerçekleşen cenaze töreni ile toprağa verildi. Özellikle aile üyeleri arasında yaşanan gerginliklerin öne çıktığı cenaze büyük bir kalabalığa sahne oldu. Sanatçının sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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Ferdi Tayfur'un cenazesine binlerce kişi katıldı. Oluşan kalabalık tepeden görüntülendi.
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Sanatçının son yolculuğuna uğurlandığı sırada ise izdiham yaşandı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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