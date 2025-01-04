Hayranları Cenazeye Akın Etti: Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni Havadan Görüntülendi

Arabeskin mihenk taşlarından biri olan Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Ferdi Tayfur hem böbrek nakli hem de kalp ameliyatı olmuştu. 2 Ocak günü Tayfur'dan acı haber geldi. 70'li yıllara adını altın harflerle yazdıran Ferdi Tayfur 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine sahipti. Acı haberin gelmesinin ardından hastaneye akın eden hayranları, usta sanatçıyı cenazesinde de yalnız bırakmadı.