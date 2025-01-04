Hayranları Cenazeye Akın Etti: Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni Havadan Görüntülendi

Arabeskin mihenk taşlarından biri olan Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Ferdi Tayfur hem böbrek nakli hem de kalp ameliyatı olmuştu. 2 Ocak günü Tayfur'dan acı haber geldi. 70'li yıllara adını altın harflerle yazdıran Ferdi Tayfur 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine sahipti. Acı haberin gelmesinin ardından hastaneye akın eden hayranları, usta sanatçıyı cenazesinde de yalnız bırakmadı.
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Tayfur’un cenaze namazının kılındığı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde oluşan kalabalık havadan görüntülendi.
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Ortaya çıkan görüntü, Tayfur'un ülke için ne kadar değerli bir sanatçı olduğunu bir kere daha ortaya koydu.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Ahh ah Ferdi Baba'yı melekler dinliyor şimdi. Mekanın cennet olsun güzel insan.
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