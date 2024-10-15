Victoria's Secret Defilesinde Bir İlk: Bu Gece Gerçekleşecek Şovda Transeksüel Bir Melek Yürüyecek!
Victoria's Secret Defilesinde Bir İlk: Bu Gece Gerçekleşecek Şovda Transeksüel Bir Melek Yürüyecek!
Bu gece gerçekleşecek Victoria's Secret defilesinde ilk kez transeksüel bir manken podyumda yürüyecek!
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“Victoria’s Secret Fashion Show" ile hafızalar kazınan iç giyim markası Victoria's Secret, podyumda yürüyen birbirinden güzel meleklerle ilgi odağı olmayı başarmıştı.
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Victoria's Secret defilesi, moda dünyasının en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak her yıl heyecanla takip ediliyor bildiğiniz gibi.
Uzun bir aranın ardından yeni bir defileyle geri dönen süper modeller bu gece yine podyumu birbirine katacak...
Defilede yürüyecek isimler şimdiden kalp atışlarımızı arttırsa da Victoria's Secret Fashion Show bu gece bir ilke daha imza atacak...
İlk kez transeksüel bir manken defilede yürüyecek! Valentina Sampaio isimli manken şüphesiz defilenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olacak!
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Sampaio'dan defile hazırlıkları gelmeye başladı bile!
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