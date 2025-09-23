Uzak Şehir Boran'ın Yaşamasından Şerbo'nun Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Doğa ve Firaz aşkı daha başlamadan bitti.
İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye veda etmişti.
Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti setinde koltuğa işediği, bunu gören Sibel Taşçıoğlu'yla tartıştığı ve Taşçıoğlu'nun bu sebeple diziden ayrıldığı iddia edildi.
Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy'u hem kariyeriyle hem de karizmasıyla sık sık konuşuyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.
Uzak Şehir'in dün yayınlanan bölümünde izleyici tam Mine'nin ayrılışına sevinirken daha da kötüsü olduğunu öğrendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın