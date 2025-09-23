Uzak Şehir Boran'ın Yaşamasından Şerbo'nun Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul setiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Bahar Şahin, setlerle ilgili gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bu kez de set mahremiyeti diye bir şey olduğunu, sette olan hiçbir şeyi dışarıya yansıtamayacaklarını yoksa tüm işlerinin bozulacağını anlattı. Bunun üzerine Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlattı.