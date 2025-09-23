onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Boran'ın Yaşamasından Şerbo'nun Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Boran'ın Yaşamasından Şerbo'nun Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2025 - 19:10

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.

Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, dün akşam (22 Eylül) yayınlanan bölümde Sadakat tarafından vurularak öldürüldü. Uzak Şehir'e veda eden Mine Kılıç, Instagram hesabından duygulandıran veda paylaşımı yaptı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Doğa ve Firaz aşkı daha başlamadan bitti.

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Doğa ve Firaz aşkı daha başlamadan bitti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk damga vurdu. Doğa ve Firaz aşkının yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş ve RTÜK derhal harekete geçmişti. Doğa ve Firaz'ın aşkı dizinin özet bölümünden bile kaldırılırken Feyza Civelek, senaryonun değişim sebebinin başka olduğunu açıkladı.

Detaylar:

İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye veda etmişti.

İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye veda etmişti.

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresinin TV100 olduğu kesinleşti. Küçükkaya, yeni yayın dönemine 29 Eylül Pazartesi başlıyor!

Detaylar:

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti setinde koltuğa işediği, bunu gören Sibel Taşçıoğlu'yla tartıştığı ve Taşçıoğlu'nun bu sebeple diziden ayrıldığı iddia edildi.

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti setinde koltuğa işediği, bunu gören Sibel Taşçıoğlu'yla tartıştığı ve Taşçıoğlu'nun bu sebeple diziden ayrıldığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından Sibel Taşçıoğlu ile bir düğüne katılan set çalışanı, 'Altına işemeyenler olarak...' notuyla paylaşım yaptı.

O paylaşımdan hemen sonra, Kızılcık Şerbeti'nin eski kostümcüsü sert çıktı. 'Bu kadar omurgasız olmayın' dedi.

Detaylar:

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy'u hem kariyeriyle hem de karizmasıyla sık sık konuşuyoruz.

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy'u hem kariyeriyle hem de karizmasıyla sık sık konuşuyoruz.

Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki performansıyla hayranlarını kendine bir kez daha aşık eden Çağatay Ulusoy, bu kez bir hayranının sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizinin başarısında büyük pay sahibi olan ünlü oyuncu, yakışıklılığı ve karizmasıyla zaten sık sık konuşuluyordu. Ancak bir hayranıyla yaşadığı tanışma, sosyal medyada viral oldu. Ulusoy'un 'Abi sen gerçek misin?' sorusuna verdiği yanıt ve samimi tavırları herkesten tam not aldı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul setiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Bahar Şahin, setlerle ilgili gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bu kez de set mahremiyeti diye bir şey olduğunu, sette olan hiçbir şeyi dışarıya yansıtamayacaklarını yoksa tüm işlerinin bozulacağını anlattı. Bunun üzerine Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

Detaylar:

Uzak Şehir'in dün yayınlanan bölümünde izleyici tam Mine'nin ayrılışına sevinirken daha da kötüsü olduğunu öğrendi.

Uzak Şehir'in dün yayınlanan bölümünde izleyici tam Mine'nin ayrılışına sevinirken daha da kötüsü olduğunu öğrendi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dün akşam (22 Eylül Pazar) yayınlanan bölümünde izleyici duygudan duyguya koştu. Mine'nin önce bebeği, daha sonra Sadakat'ın vurmasıyla kendisi hayatını kaybetti. Ancak Boran'ın hayatta olduğu dizinin son sahnesinde ortaya çıktı ve ortalık karıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın