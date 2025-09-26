onedio
Uykular Haram: Bali’de Kaldığı Evde Gördüğü Hayvanları Paylaşan İçerik Üreticisi Tüylerimizi Diken Diken Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 15:47

@roka.hanim adlı Instagram hesabından içerikler üreten Fadik İpekçi adlı kullanıcı, Bali’de kaldığı evde yaşayan hayvanları paylaşmasıyla viral oldu. Evlerde sinek, böcek bile görmeye tahammülümüz yokken hanımefendinin sabrı için kendisini tebrik ediyoruz. Gelin önce bi’ videoyu izleyelim!

İşte detaylar 👇

Ne diyorsunuz, evinizde bir kurbağayla yaşamak ister miydiniz?

Kertenkeleleri de görmeye alışığız ama iş evin içinde bir arada yaşamaya gelince düşüncesi bile tadımızı kaçırıyor kabul edelim. Bali’ye gezmeye giden birçok turistin benzer paylaşımlarını görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
