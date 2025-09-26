Uykular Haram: Bali’de Kaldığı Evde Gördüğü Hayvanları Paylaşan İçerik Üreticisi Tüylerimizi Diken Diken Etti

@roka.hanim adlı Instagram hesabından içerikler üreten Fadik İpekçi adlı kullanıcı, Bali’de kaldığı evde yaşayan hayvanları paylaşmasıyla viral oldu. Evlerde sinek, böcek bile görmeye tahammülümüz yokken hanımefendinin sabrı için kendisini tebrik ediyoruz. Gelin önce bi’ videoyu izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne diyorsunuz, evinizde bir kurbağayla yaşamak ister miydiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın