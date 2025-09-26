onedio
Çok Eleştirilmişti: iPhone 17 Pro ile Çekilen Fotoğraflar Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
26.09.2025 - 13:17

Yeni çıkan iPhone 17 serisi, her ne kadar bazı özellikleriyle eleştirilse de kamera performansıyla teknoloji meraklılarının büyük beğenisini topladı. Özellikle Pro modelin “turuncu” lansman rengi ve paylaşılan fotoğraf örnekleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

İşte o video:

iPhone 17 serisi satışa sunuldu.

Seri birçok açıdan eleştirilse de dünyanın dört bir yanından kullanıcılar özellikle kamera performansını öne çıkararak övgüler yağdırdı. Gece çekimlerinden portre moduna, video sabitlemeden zoom performansına kadar farklı testlerde elde edilen sonuçlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir kitle tarafından beğeni topladı.

“Turuncu” lansman rengiyle dikkat çeken Pro serisi, tasarımıyla da gündeme damga vurdu. Kimi kullanıcılar bu tonu enerjik ve cesur bulurken, kimileri fazla iddialı diyerek tartışma yarattı. Rengin sosyal medyada trend olmasıyla birlikte cihaz yalnızca teknik özellikleriyle değil, estetik yönüyle de konuşuldu.

Bir içerik üreticisinin iPhone 17 Pro ile çektiği kareleri paylaşması ise seriyi adeta vitrine çıkardı. Gün ışığında yapılan çekimlerdeki renk doğruluğu ve netlik, takipçilerin büyük ilgisini çekti. Fotoğraflar kısa sürede viral olurken, yorumlarda “profesyonel kamera kalitesinde” değerlendirmeleri öne çıktı. Bu paylaşımlar cihazın en güçlü yanının gerçekten de kamera performansı olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
