Çok Eleştirilmişti: iPhone 17 Pro ile Çekilen Fotoğraflar Gündem Oldu

Seri birçok açıdan eleştirilse de dünyanın dört bir yanından kullanıcılar özellikle kamera performansını öne çıkararak övgüler yağdırdı. Gece çekimlerinden portre moduna, video sabitlemeden zoom performansına kadar farklı testlerde elde edilen sonuçlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir kitle tarafından beğeni topladı.

“Turuncu” lansman rengiyle dikkat çeken Pro serisi, tasarımıyla da gündeme damga vurdu. Kimi kullanıcılar bu tonu enerjik ve cesur bulurken, kimileri fazla iddialı diyerek tartışma yarattı. Rengin sosyal medyada trend olmasıyla birlikte cihaz yalnızca teknik özellikleriyle değil, estetik yönüyle de konuşuldu.

Bir içerik üreticisinin iPhone 17 Pro ile çektiği kareleri paylaşması ise seriyi adeta vitrine çıkardı. Gün ışığında yapılan çekimlerdeki renk doğruluğu ve netlik, takipçilerin büyük ilgisini çekti. Fotoğraflar kısa sürede viral olurken, yorumlarda “profesyonel kamera kalitesinde” değerlendirmeleri öne çıktı. Bu paylaşımlar cihazın en güçlü yanının gerçekten de kamera performansı olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi.