Tatbikat Sırasında Kendini Rolüne Fazla Kaptıran Vatandaş Durdurulamadı

Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde resmi kurumlar olası bir felaket veya kaza durumunda yapılacakları önceden belirlemek ve hazır olmak için çeşitli tatbikatlar yapıyor. Muhtemel senaryolar bu tatbikatlarla test ediliyor. Bir tatbikat da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Ancak bir vatandaş kendini rolüne fazla kaptırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasta yakını olan vatandaşın performansı şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zorla sakinleştirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın