Tatbikat Sırasında Kendini Rolüne Fazla Kaptıran Vatandaş Durdurulamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.11.2025 - 16:27

Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde resmi kurumlar olası bir felaket veya kaza durumunda yapılacakları önceden belirlemek ve hazır olmak için çeşitli tatbikatlar yapıyor. Muhtemel senaryolar bu tatbikatlarla test ediliyor. Bir tatbikat da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Ancak bir vatandaş kendini rolüne fazla kaptırdı.

Hasta yakını olan vatandaşın performansı şöyle;

Zorla sakinleştirildi.

Zorla sakinleştirildi.

Rolüne kendisini fazla kaptıran vatandaş kendisini yerlere atarken videoda 'abartma' gibi sesler de duyuldu. Görevliler rol yapan vatandaşı zorlukla sakinleştirirken etraftakilerin duruma gülümsemesi dikkat çekti

