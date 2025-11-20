onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Barselona Stadında Çalışan İşçiler Türkçe Şarkı Eşliğinde Eylem Yaptı

Barselona Stadında Çalışan İşçiler Türkçe Şarkı Eşliğinde Eylem Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 15:08

İçerik Devam Ediyor

Barselona’daki Nou Camp stadyumu inşaatında çalışan Türk işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmemesi ve işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmaması nedeniyle eylem başlattı. Protesto sırasında Türkçe şarkı söyleyen işçiler, yaşadıkları sorunları duyurmak için ses yükseltti.

Kaynak: TikTok / ozanline

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Nou Camp inşaatındaki Türk işçilerden çalışma koşullarına tepki

Nou Camp inşaatındaki Türk işçilerden çalışma koşullarına tepki

Nou Camp stadyumu renovasyon projesinde çalışan Türk işçilerin, uzun süredir devam eden ağır çalışma koşulları ve işten çıkarılan meslektaşlarının durumu nedeniyle eylem yaptığı açıklandı. İşçiler Türkçe şarkılar eşliğinde protesto düzenleyerek yaşadıkları sorunları görünür hale getirmeye çalıştı.

Sendika yetkilileri, özellikle fazla mesai, iş güvenliği ve haksız işten çıkarma iddialarının acil şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

👇🏻

👇🏻

"Bir kebabı hak ettiler."

"Bir kebabı hak ettiler."

"Yemin ederim şaka sandım ama gerçekmiş! Bugünün en iyisi."

"Yemin ederim şaka sandım ama gerçekmiş! Bugünün en iyisi."
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Barselona’da her gün yeni bir olay çıkıyor, bitmek bilmiyor."

"Barselona’da her gün yeni bir olay çıkıyor, bitmek bilmiyor."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın