Barselona Stadında Çalışan İşçiler Türkçe Şarkı Eşliğinde Eylem Yaptı

Barselona’daki Nou Camp stadyumu inşaatında çalışan Türk işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmemesi ve işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmaması nedeniyle eylem başlattı. Protesto sırasında Türkçe şarkı söyleyen işçiler, yaşadıkları sorunları duyurmak için ses yükseltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nou Camp inşaatındaki Türk işçilerden çalışma koşullarına tepki
👇🏻
"Bir kebabı hak ettiler."
"Yemin ederim şaka sandım ama gerçekmiş! Bugünün en iyisi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Barselona’da her gün yeni bir olay çıkıyor, bitmek bilmiyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın