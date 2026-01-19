Sonu Hastanede Bitti: Sivas'ta Sosyal Medya Akımı Denemek İsteyen Adam Yanlışlıkla Kendini Yaktı

Soğuklar iyice bastırdı bildiğiniz üzere. Kış mevsimi gelince sosyal medyanın değişmeyen akımı da gün yüzüne çıkıyor. Termometrelerin eksili dereceleri gösterdiği bölgelerde, insanlar kaynar suyu havaya doğru savuruyor, kristalleşen su damlacıkları da büyüleyici bir görüntü yaratıyor.

Sivas'da oldukça soğuk günlerden geçiyor bildiğiniz üzere. Sivas'ta da bir vatandaş bu akımı denemek istedi. Fakat akımın sonu tatsız bitti.