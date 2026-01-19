onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sonu Hastanede Bitti: Sivas'ta Sosyal Medya Akımı Denemek İsteyen Adam Yanlışlıkla Kendini Yaktı

Sonu Hastanede Bitti: Sivas'ta Sosyal Medya Akımı Denemek İsteyen Adam Yanlışlıkla Kendini Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 08:38 Son Güncelleme: 19.01.2026 - 08:40

İçerik Devam Ediyor

Soğuklar iyice bastırdı bildiğiniz üzere. Kış mevsimi gelince sosyal medyanın değişmeyen akımı da gün yüzüne çıkıyor. Termometrelerin eksili dereceleri gösterdiği bölgelerde, insanlar kaynar suyu havaya doğru savuruyor, kristalleşen su damlacıkları da büyüleyici bir görüntü yaratıyor. 

Sivas'da oldukça soğuk günlerden geçiyor bildiğiniz üzere. Sivas'ta da bir vatandaş bu akımı denemek istedi. Fakat akımın sonu tatsız bitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vücudunda yanıklar oluştu.

Vücudunda yanıklar oluştu.

Suyun gideceği yönü tam olarak ayarlayamayan adam kaynar suyu kafasından aşağı boşalttı. O anları, akım videosunu kaydetmek üzere olan kamerasına anbean yansıdı. Fakat akımın sonunda soluğu hastanede almak zorunda kaldı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın