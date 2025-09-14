onedio
Sivaslılar Toplanın! Numerolojiye Göre Yeni Dünya Düzenini Siz Kuracaksınız

Pelin Yelda Göktepe
14.09.2025 - 11:29

Numeroloji sayıların insan hayatı, kişilik ve kader üzerindeki etkilerini inceleyen eski bir inanç ve metafizik sistemi olarak biliniyor. Bu öğretiye göre doğum tarihi, isim veya diğer sayısal verilerin kişilik özellikleri, yetenekleri, yaşam yolu ve gelecekteki olası olaylar hakkında ipuçları verdiğine inanılıyor. Hatta pek çok kişi çocuğuna numerolojiye göre isim veriyor.

Numerolog Sedef Koyuncu 'Sivas'ı numerolojik olarak inceledi. Anlattıkları ise 'Neymiş bu Sivaslılar?' dedirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOECOhbjE_3/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Sivaslılar yeni bir düzen kurulacaksa aranan insanlardır"

Sivas'ın güçlü bir 1 enerjisine sahip olduğunu, bu enerjisini ise S harfinden aldığını söyleyen Sedef Koyuncu yeni bir düzen kurulacaksa aranan insanların Sivaslılar olacağını, çünkü onların liderliğinin bu topraklarda çok güçlü bir şekilde hissedildiğini söyledi. Ayrıca Sivaslıların dava insanı olduğunu belirten Koyuncu, 'Gel dediğinizde koşarak gelecektirler' dedi. Fakat plakayı incelerken işler biraz değişti. 58 plakanın 4 enerjisine sahip olduğunu söyleyen Koyunca, Sivaslıların sabit fikirli olabileceğini belitti. 

Peki sizin hayatınızda bir Sivaslı var mı? Yorumlarda buluşalım.

