Simpsonlar İşine Baksın! Levent Kırca'nın Sahte Diploma Mizahı Yaptığı Skeç Tekrar Gündeme Geldi

Türk televizyon tarihi efsanelerinden Olacak O Kadar programıyla uzun yıllar ekranları domine eden Levent Kırca vefatının ve programının sonlandırılmasının üzerinden uzun yıllar geçse de eski işleriyle tekrar gündeme geliyor. Son haftaların bir numaralı gündem maddesi olan sahte diploma ve e-imza skandalı konuşulurken Kırca'nın bu konuda çektiği bir skeç ortaya çıktı.
Tekrar dolaşıma giren skeç şu şekilde 📹
