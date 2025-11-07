onedio
Sıla Türkoğlu'na Gelen Rol Teklifinden Uzak Şehir'in En Çok İzlenen Sahnelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sıla Türkoğlu'na Gelen Rol Teklifinden Uzak Şehir'in En Çok İzlenen Sahnelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 23:34

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

7 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Gündüz kuşağı programlarının büyük çoğunluğunun kurgu olduğu iddia ediliyor.

Gündüz kuşağı programlarının büyük çoğunluğunun kurgu olduğu iddia ediliyor.

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'nın kurgu olup olmadığı merak ediliyor. Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından programdaki bazı gelin ve kaynanaların aslında set çalışanı olduğunu açıkladı.

Detaylar:

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı, bu akşam yayınlanan bölümüyle final yapıyor.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı, bu akşam yayınlanan bölümüyle final yapıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, düşük reytingleri nedeniyle final kararı aldı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekran yolculuğuna son veren dizinin final yerine yeni bölümüyle ekrana gelmesi kafa karıştırdı. Aşk ve Gözyaşı dizisinin final kararının iptal olduğu düşünülürken Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar sonra erdi. Sevilen dizinin kadrosuna 4 yeni oyuncu geliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar sonra erdi. Sevilen dizinin kadrosuna 4 yeni oyuncu geliyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda kadroya Asil rolüyle dahil olan Erkan Avcı, Gazete Magazin kameralarına konuştu. Erkan Avcı, diziye dahil olan Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan hakkında ne dedi?

Detaylar:

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, diziden kendi isteğiyle ayrıldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, diziden kendi isteğiyle ayrıldı.

Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nin ardından hangi dizide rol alacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bombayı patlattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sıla Türkoğlu, ATV'nin yeni dizisi 'Yabancı Gelin Liliyar'dan başrol teklifi aldı.

Detaylar:

Son yılların reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine muazzam bir reyting oranı elde etti.

Son yılların reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine muazzam bir reyting oranı elde etti.

Kanal D ekranlarında damga vuran aşiret dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. X'teki reyting uzmanı, Uzak Şehir'in son bölümünde en çok hangi sahnelerden reyting aldığını açıkladı.

Detaylar:

Kıskanmak dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicinin ilgisini büyük oranda çekmeyi başardı.

Kıskanmak dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicinin ilgisini büyük oranda çekmeyi başardı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde bu hafta zirveyi görmeyi başardı. Dizinin son bölümünde Özgü Namal'ın hayat verdiği Seniha karakteriyle Kurtlar Vadisi'ne gönderme yapıldı.

Detaylar:

Fenerbahçe ve Viktoria Plzen karşılaşması adeta soluksuz izlendi!

Fenerbahçe ve Viktoria Plzen karşılaşması adeta soluksuz izlendi!

6 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği günde Fenerbahçe ve Samsunspor’un da karşılaşmaları vardı. Her maç günü olduğu gibi dün de Türkiye, dizileri değil maçları takip etti. Peki ya 6 Kasım Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu?

Detaylar:

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla tamamen değişen Kuruluş Orhan dizisi, yeni sezonuyla ATV’de yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla tamamen değişen Kuruluş Orhan dizisi, yeni sezonuyla ATV’de yayınlanmaya devam ediyor.

Şimdiyse diziye Orhan Bey’in kız kardeşi rolüyle yeni bir oyuncu katıldı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.

Ekranların sansasyonel dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncunun ayrılacağı netleşmişti. Hatta Oda TV'den Sina Koloğlu, ayrılacak oyuncu sayısının 6 olduğunu iddia etmişti. Henüz diğer iki isim belli olmasa da Instagram'da Nedim Hançer diziye dahil olacak oyuncularla ilgili önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre kadroya katılan isimlerden biri, Çimen'e partner olacak!

Detaylar:

Efecan Dianzenza, Survivor'da yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmiş, iddiaların ardından evliliği son bulmuştu.

Efecan Dianzenza, Survivor'da yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmiş, iddiaların ardından evliliği son bulmuştu.

Efecan Dianzenza'nın adı Survivor'da bir yarışmacıyla yasak aşk iddialarına karışınca yarışmanın ardından eşi Duygu Çavdar, tek celsede evliliklerini bitirecek bir boşanma davası açmıştı. Aradan aylar geçti, geçtiğimiz haftalarda Efecan pişmanlığını dile getiren paylaşımlar yaptı. Eski eşine kendisini affettirmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Efecan, bu kez eski eşine yazdığı şarkıyla karşımıza çıktı.

Detaylar:

ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat verecek ve Afra Saraçoğlu ile partner olacak Kenan İmirzalıoğlu, yaptırdığı estetik işlemlerle gündem oldu.

ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat verecek ve Afra Saraçoğlu ile partner olacak Kenan İmirzalıoğlu, yaptırdığı estetik işlemlerle gündem oldu.

Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle gündem olmuştu. Botoksları dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisindeki rolü için gençleşmeye çalıştığı iddia edildi. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde gerçek hayattaki yaşından 15 yaş daha genç bir karakteri canlandıracağını açıkladı.

Detaylar:

