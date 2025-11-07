Sıla Türkoğlu'na Gelen Rol Teklifinden Uzak Şehir'in En Çok İzlenen Sahnelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Gündüz kuşağı programlarının büyük çoğunluğunun kurgu olduğu iddia ediliyor.
Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı, bu akşam yayınlanan bölümüyle final yapıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar sonra erdi. Sevilen dizinin kadrosuna 4 yeni oyuncu geliyor.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, diziden kendi isteğiyle ayrıldı.
Son yılların reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine muazzam bir reyting oranı elde etti.
Kıskanmak dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicinin ilgisini büyük oranda çekmeyi başardı.
Fenerbahçe ve Viktoria Plzen karşılaşması adeta soluksuz izlendi!
Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla tamamen değişen Kuruluş Orhan dizisi, yeni sezonuyla ATV’de yayınlanmaya devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.
Efecan Dianzenza, Survivor'da yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmiş, iddiaların ardından evliliği son bulmuştu.
ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat verecek ve Afra Saraçoğlu ile partner olacak Kenan İmirzalıoğlu, yaptırdığı estetik işlemlerle gündem oldu.
