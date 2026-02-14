Sevilen Dizinin Final Haberinden Reyting Düşüşlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Şubat Cumartesi günü televizyon dünyası yine oldukça hareketli geçti. Ekranlarda yayınlanan yeni bölümlerin yanı sıra perde arkasından gelen haberler de gün boyunca konuşuldu. Gündemi yakalayamayanlar için öne çıkan gelişmeleri tek bir içerikte bir araya getirdik. Reytinglerdeki değişim, kadrolardaki sürpriz hamleler ve sosyal medyada büyüyen yorumlar günün atmosferini şekillendirdi. Ekran başında ve kamera arkasında yaşananları merak edenler için günün dikkat çeken başlıklarını derledik. 14 Şubat Cumartesi televizyon gündeminde öne çıkanlara birlikte göz atalım.
CNN Türk Ana Haber’de dizilerin yaşadığı ekonomik kriz konu oldu.
Delikanlı dizisi için ödüllü oyuncu Onur Ünsal’ın ekibe katılması merakı yükseltti.
Hayat Bilgisi’nin ekranlara geldiği ilk günün üzerinden 23 yıl geçti.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizide Görkem Sevindik de başlıca rollerden birinde.
Kanal D ekranlarının en sevilen işlerinden İnci Taneleri geçtiğimiz haftalarda ekrana geri dönmüştü.
Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, efsane diziyi unutmadı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Ekranların yeni dizisi Sevdiğim Sensin muazzam bir reyting başarısıyla yayın hayatına başladı.
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.
13 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Survivor'ın sevilen isimlerinden Çılgın Sedat, yarışmaya dair bilinmeyenleri anlattı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
