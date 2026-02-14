Sevilen Dizinin Final Haberinden Reyting Düşüşlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Birçok yapım şirketi, bölüm başı gelirlerin artık çekim bütçelerini karşılamakta zorlandığını dile getiriyor. Bu durum, yeni projelerin onay süreçlerini uzatırken bazı dizilerin ise daha sete çıkmadan ertelenmesine neden oluyor.

2025–2026 sezonunda açıklanan pek çok yapımın yayın tarihinin ileri atılması ya da tamamen iptal edilmesi sektörde dikkat çeken bir tablo oluşturdu. Kanallar da riskli görülen projelerde daha temkinli davranarak bütçe kontrolünü sıkılaştırmaya başladı. Özellikle yüksek prodüksiyon gerektiren dönem ve aksiyon dizilerinde maliyet baskısı daha fazla hissediliyor. Yapımcılar, kaliteyi korumaya çalışırken aynı zamanda daha ekonomik çözümler aramak zorunda kalıyor. Bazı yapımlar ise uluslararası satış potansiyeline güvenerek bütçelerini dengelemeye çalışıyor.

CNN Türk Ana Haber’de de konu ele alındı. Yurt dışı satışı konusunda iddialı olan ve seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran Türk dizileri için gidişat endişe verici.