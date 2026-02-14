onedio
Sevilen Dizinin Final Haberinden Reyting Düşüşlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sevilen Dizinin Final Haberinden Reyting Düşüşlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.02.2026 - 20:59

14 Şubat Cumartesi günü televizyon dünyası yine oldukça hareketli geçti. Ekranlarda yayınlanan yeni bölümlerin yanı sıra perde arkasından gelen haberler de gün boyunca konuşuldu. Gündemi yakalayamayanlar için öne çıkan gelişmeleri tek bir içerikte bir araya getirdik. Reytinglerdeki değişim, kadrolardaki sürpriz hamleler ve sosyal medyada büyüyen yorumlar günün atmosferini şekillendirdi. Ekran başında ve kamera arkasında yaşananları merak edenler için günün dikkat çeken başlıklarını derledik. 14 Şubat Cumartesi televizyon gündeminde öne çıkanlara birlikte göz atalım.

CNN Türk Ana Haber’de dizilerin yaşadığı ekonomik kriz konu oldu.

Birçok yapım şirketi, bölüm başı gelirlerin artık çekim bütçelerini karşılamakta zorlandığını dile getiriyor. Bu durum, yeni projelerin onay süreçlerini uzatırken bazı dizilerin ise daha sete çıkmadan ertelenmesine neden oluyor. 

2025–2026 sezonunda açıklanan pek çok yapımın yayın tarihinin ileri atılması ya da tamamen iptal edilmesi sektörde dikkat çeken bir tablo oluşturdu. Kanallar da riskli görülen projelerde daha temkinli davranarak bütçe kontrolünü sıkılaştırmaya başladı. Özellikle yüksek prodüksiyon gerektiren dönem ve aksiyon dizilerinde maliyet baskısı daha fazla hissediliyor. Yapımcılar, kaliteyi korumaya çalışırken aynı zamanda daha ekonomik çözümler aramak zorunda kalıyor. Bazı yapımlar ise uluslararası satış potansiyeline güvenerek bütçelerini dengelemeye çalışıyor. 

CNN Türk Ana Haber’de de konu ele alındı. Yurt dışı satışı konusunda iddialı olan ve seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran Türk dizileri için gidişat endişe verici.

Delikanlı dizisi için ödüllü oyuncu Onur Ünsal’ın ekibe katılması merakı yükseltti.

Ünsal dizide Kamer karakterine hayat verecek ve Yusuf’un en yakın dostlarından biri olarak hikayede önemli bir yerde duracak. Karakterin, Yusuf’un yaşadığı zorlu süreçte ona destek verenlerden olacağı konuşuluyor. Oyuncu, daha önce yönetmen Zeynep Günay’la Masumiyet Müzesi’nde birlikte çalışmıştı.

Hayat Bilgisi’nin ekranlara geldiği ilk günün üzerinden 23 yıl geçti.

Sektördeki birçok ünlü ismin belki ilk projesi, belki de hafızalarda yer etmesini, ünlenmesini sağlayan bir işti. Seyirciler bölümleri asla kaçırmıyor, keyifle Hayat Bilgisi’ni takip ediyordu. 

Ünlü oyuncu Ümit Erdim de dizinin sevilen karakterlerinden Arif’e hayat veriyordu. Erdim, şimdilerde konuk olduğu bir programda meşhur vurulma sahnesini öğrendiği anı ve yaşadığı paniği anlattı. Vurulma sahnesiyle birlikte diziden çıkarsa yaşayacağı geçim problemi oyuncuda endişe yaratmıştı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizide Görkem Sevindik de başlıca rollerden birinde.

Görkem Sevindik de Eşref Rüya setinden bir paylaşımıyla Sevgililer Günü’nü kutladı. Sevindik, oyunculuk sektörüne dair esprili bir paylaşım yaptı.

“Sevgili Alex’a beraberliğimizim 16. yılı

Sen bana baktıkça parlıyorum :)

İyi ki hayatımdasın.

Sevgililer günün kutlu olsun

Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir Alex’a vardır 🤣”

Kanal D ekranlarının en sevilen işlerinden İnci Taneleri geçtiğimiz haftalarda ekrana geri dönmüştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin final tarihi netleşti. Altuntaş, dizinin kanal ve yapım şirketinin aldığı ortak kararla 51. bölümde ekran macerasını tamamlayacağını açıkladı.

Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, efsane diziyi unutmadı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinden bir fotoğraf paylaşarak 'Sanırım çoğumuz için güzel ve özeldi, değil mi?☺️ Bugün 23 yıl olmuş!🥳♥️ Sevgiler canlarım!' notunu düştü.

Ekranların yeni dizisi Sevdiğim Sensin muazzam bir reyting başarısıyla yayın hayatına başladı.

47 yaşındaki Esra Ronabar'ın 35 yaşındaki Cihat Süvarioğlu'nun annesini canlandırması gündem yarattı. Son dönemde yerli dizilerdeki partnerlerin yaş farkı yoğun bir gündem oluştururken Sevdiğim Sensin'de aralarında 12 yaş fark bulunan iki oyuncunun anne ve oğlunu canlandırmasına seyircilerden tepki gecikmedi. X kullanıcıları Esra Ronabar'ın Cihat Süvarioğlu'nun annesi gibi durmadığını belirten paylaşımlarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz, 13 Şubat Cuma akşamı aldığı reytinglerde üç kategoride de sert bir düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz AB ve ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir TOTAL grubunda liderliğe geri döndü.

13 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 13.91 (1)

AB: 11.41 (1)

ABC: 14.57 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.63 (3)

AB: 6.69 (2)

ABC: 7.66 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.76 (4)

AB: 2.33 (9)

ABC: 3.46 (8)

Detaylar için 👇

Survivor'ın sevilen isimlerinden Çılgın Sedat, yarışmaya dair bilinmeyenleri anlattı.

Yavuz Oymak'ın programına katılan Çılgın Sedat, Survivor'ın bilinmeyenlerinden bahsetti. Survivor'da yaşanan kavgaların büyük çoğunluğunun yayınlanmadığını açıklayan Çılgın Sedat, ayrıca yarışmanın perde arkasında zorluğun 10 katına çıktığını aktardı.

Acun Ilıcalı'nın kavgalara karşı tutumunu da anlatan eski yarışmacı Ilıcalı'nın yarışmacıların fiziksel kavga yaşamasını önlemek için yaptığı uyarıları açıkladı.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
