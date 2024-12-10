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Serbest Kaldı: TÜİK Başkanının Rektör Yardımcısı Kardeşi Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı

Serbest Kaldı: TÜİK Başkanının Rektör Yardımcısı Kardeşi Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı

TÜİK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2024 - 08:32

Türkiye İstatistik Kurumu başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi olan, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Çetinkaya, başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira parayı almak isterken suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest kalan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, üniversitedeki görevinden de kovuldu.

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Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan TUİK’TE başkanlık görevini yürüten Erhan Çetinkaya’nın kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Adana’da bulunan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan TUİK’TE başkanlık görevini yürüten Erhan Çetinkaya’nın kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Adana’da bulunan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya

Sözcü’de Mehmet Serbes’in haberine göre, Cihan Çetinkaya bir suçlunun serbest kalması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon TL parayı alırken sivil polis tarafından gözaltına alındı.

Sözcü’de Mehmet Serbes’in haberine göre, Cihan Çetinkaya bir suçlunun serbest kalması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon TL parayı alırken sivil polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak

Emniyetteki sorgusunun arasından mahkemeye sevk edilen Cihan Çetinkaya, yurt dışı yasağı ile birlikte serbest kaldı.

Emniyetteki sorgusunun arasından mahkemeye sevk edilen Cihan Çetinkaya, yurt dışı yasağı ile birlikte serbest kaldı.

Çetinkaya, olay sonrasında üniversite sürdürdüğü rektör yardımcılığı görevinden de kovuldu.

Çetinkaya, olay sonrasında üniversite sürdürdüğü rektör yardımcılığı görevinden de kovuldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Şıpıdık

ohoo bu aldığı kaçıncı 3milyondur. Anca ortaya çıkmıştır.

HappyLama

Allahım ne görevler, yetkiler kimlerin elinde...

Özgür Arslan

Bir dolandırıcı profumuz eksikti