Şampiyon Adem Kılıçcı'dan Survivor'daki Yasak Aşk İddialarına İmalı Yanıt
Survivor 2025'te rekabetten ziyade yarışmacılar arasındaki yasak aşk iddiaları gündem oldu. Özellikle mavi takım yarışmacılarının adada yaşadığı iddia edilen gizli ilişkiler diğer yarışmacılar tarafından ifşa edilirken bu defa mikrofon şampiyon Adem Kılıçcı'ya çevrildi. Adem, Survivor'daki yasak aşk iddialarına verdiği imalı yanıtla gündem oldu.
KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet/Hürriyet
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Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi.
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Adem Kılıçcı, yasak aşk iddialarını doğrular gibi sözleriyle gündem oldu. İşte Adem'in o açıklamaları:
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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