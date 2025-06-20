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Şampiyon Adem Kılıçcı'dan Survivor'daki Yasak Aşk İddialarına İmalı Yanıt

Şampiyon Adem Kılıçcı'dan Survivor'daki Yasak Aşk İddialarına İmalı Yanıt

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2025 - 17:46

Survivor 2025'te rekabetten ziyade yarışmacılar arasındaki yasak aşk iddiaları gündem oldu. Özellikle mavi takım yarışmacılarının adada yaşadığı iddia edilen gizli ilişkiler diğer yarışmacılar tarafından ifşa edilirken bu defa mikrofon şampiyon Adem Kılıçcı'ya çevrildi. Adem, Survivor'daki yasak aşk iddialarına verdiği imalı yanıtla gündem oldu.

KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet/Hürriyet

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Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi.

Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi.

Finalde Batuhan-Adem karşılaşmasında Adem Kılıçcı, ezici bir üstünlükle ikinci kez şampiyon oldu. Fakat sosyal medyada Adem'in şampiyonluğundan ziyade mavi takım yarışmacıları hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiaları konuşuluyor.

Yarışmanın sonra ermesinin hemen ardından Pınar Saka ilk fitili ateşledi. Dilşah-Volkan ve Yusuf-Sevgi hakkında yasak aşk iddiaları ortaya atılırken yarışmacılardan bu konuda yalanlama geldi.

Hakan Gence'nin programına konuk olan şampiyon Adem, Survivor'daki yasak aşk iddialarına yanıt verdi.

Adem Kılıçcı, yasak aşk iddialarını doğrular gibi sözleriyle gündem oldu. İşte Adem'in o açıklamaları:

Adem Kılıçcı, yasak aşk iddialarını doğrular gibi sözleriyle gündem oldu. İşte Adem'in o açıklamaları:

'Felsefe yapıp ertesi gün saçma sapan işlerin içine girenler, bir gün aileden bahsedenler yarın değer yargılarını unutanlar. Yani değişik bir şeydi. Ben hatta şey diyordum; Survivor Memnu. Yani bu mavi takımda başlayan özellikle Survivor Memnu gibiydi'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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