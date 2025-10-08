onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytinglerde Çakılan Diziden Arka Sokaklar'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Reytinglerde Çakılan Diziden Arka Sokaklar'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar yerli dizi Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 23:43

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

8 Ekim Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisini izlemeyenimiz yok.

2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisini izlemeyenimiz yok.

Türk televizyonlarına damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Müsteşar Kemal karakteriyle izlediğimiz Ferdi Akarnur, Instagram hesabından tam 22 yıllık set görüntüleri paylaştı. 2003 yılından kalma set fotoğrafları resmen nostalji yaşattı.

Detaylar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 19 ünlü ismin ifadesi ve kan örnekleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 19 ünlü ismin ifadesi ve kan örnekleri alındı.

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgaruyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ünlüler arasında yer almıştı. Dizide rol alan Hatice Aslan, Evgar'a destek olmak için Jandarma Komutanlığı'na gidip Bahar setinin durduğunu belirtmişti. Bunun ardından dizinin Gülçiçek'i Füsun Demirel'den de isyan paylaşımı geldi.

Detaylar:

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım başladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım başladı.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizi için geri sayım başlarken Kuruluş Orhan henüz yayınlanmadan tam 35 ülkeye satıldı.

Detaylar:

Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Bahar'ın jeneriği sosyal medyada gündem oldu.

Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Bahar'ın jeneriği sosyal medyada gündem oldu.

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın jeneriğindeki bir detay seyircinin gözünden kaçmadı. Üçüncü sezonda kadroya dahil olan Hayal Köseoğlu'nun isminin ilk sezondan beri dizide rol alan Nil Sude Albayrak'tan önce yazılması sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Arka Sokaklar, 20. sezonunda da cuma akşamlarının değişmeyen adresi olmayı sürdürüyor.

Arka Sokaklar, 20. sezonunda da cuma akşamlarının değişmeyen adresi olmayı sürdürüyor.

20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'da son olarak Yabani dizisinde rol alan oyuncu rol alacak.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar dizisinde başrolü canlandıran Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden oldu.

Bahar dizisinde başrolü canlandıran Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden oldu.

Operasyonda alınan isimlerden biri olan Demet Evgar'a destek için gelenlerden birisi de rol arkadaşı Hatice Aslan oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar dizisinde 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan'ın açıklamalarını aktardı.

Detaylar:

Salı akşamları ekranlarda 5 dizi yayınlansa da bir türlü zirveyi göremiyorlardı.

Salı akşamları ekranlarda 5 dizi yayınlansa da bir türlü zirveyi göremiyorlardı.

7 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Bahar, Kral Kaybederse ve Gözleri Karadeniz dizileri vardı. Önceki haftalarda zirveyi göremeyen diziler, reytinglerde atağa geçmeye çalışıyor. Sonunda bir miktar başarı elde ettiler de!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın