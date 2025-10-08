Reytinglerde Çakılan Diziden Arka Sokaklar'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Ekim Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisini izlemeyenimiz yok.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 19 ünlü ismin ifadesi ve kan örnekleri alındı.
Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım başladı.
Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Bahar'ın jeneriği sosyal medyada gündem oldu.
Arka Sokaklar, 20. sezonunda da cuma akşamlarının değişmeyen adresi olmayı sürdürüyor.
Bahar dizisinde başrolü canlandıran Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden oldu.
Salı akşamları ekranlarda 5 dizi yayınlansa da bir türlü zirveyi göremiyorlardı.
