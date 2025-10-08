onedio
Uyuşturucu Operasyonu Dizileri Durdurdu mu? Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'dan Demet Evgar Açıklaması

Uyuşturucu Operasyonu Dizileri Durdurdu mu? Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'dan Demet Evgar Açıklaması

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 16:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İfadeleri alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ünlü isimlere destek olmak isteyen yakınları da Jandarma Komutanlığı’na geldi. 

Operasyonda alınan isimlerden biri olan Demet Evgar'a destek için gelenlerden birisi de rol arkadaşı Hatice Aslan oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar dizisinde 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan'ın açıklamalarını aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/j...
Bahar dizisinde başrolü canlandıran Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah düzenlediği uyuşturucu operasyonunda birbirinden ünlü isimler ifadeleri için alındı. Hadiseİrem Derici, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin olduğu 19 ünlünün işlemleri sürüyor. Bu ünlü isimler arasında şimdilerde Bahar dizisinde 'Bahar' karakterine hayat veren Demet Evgar da yer alıyor. 

Ünlü isimlere destek vermek isteyen yakınları ise Jandarma Komutanlığı’na geldi.

Hatice Aslan, yaptığı açıklamada "Demet’e destek olmaya geldim. Çünkü setimiz durdu." dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Demet Evgar'ın operasyonla alınmasının ardından Bahar dizisinin seti durduruldu. Bahar dizisinde Neva karakterine hayat veren Hatice Aslan, Demet Evgar ve oyunculara destek olmak için Jandarma Komutanlığı’na gelerek açıklamalarda bulundu. 

Aslan, Bahar dizisinin setinin durduğunu açıkladı.

