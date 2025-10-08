Uyuşturucu Operasyonu Dizileri Durdurdu mu? Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'dan Demet Evgar Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İfadeleri alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ünlü isimlere destek olmak isteyen yakınları da Jandarma Komutanlığı’na geldi.
Operasyonda alınan isimlerden biri olan Demet Evgar'a destek için gelenlerden birisi de rol arkadaşı Hatice Aslan oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar dizisinde 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan'ın açıklamalarını aktardı.
Bahar dizisinde başrolü canlandıran Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden oldu.
Hatice Aslan, yaptığı açıklamada "Demet’e destek olmaya geldim. Çünkü setimiz durdu." dedi.
