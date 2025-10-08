onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adli Tıp’a Sevk Edildiler: Ünlülere Düzenelenen ‘Uyuşturucu’ Operasyonunda Yeni Gelişme

Adli Tıp’a Sevk Edildiler: Ünlülere Düzenelenen ‘Uyuşturucu’ Operasyonunda Yeni Gelişme

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2025 - 14:13 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 14:44

Bu sabah saatlerinde düzenelenen bir operasyon ile ifade için İstanbul Jandarma Komutanlığı’na alınan, aralarında Hadise, İrem Derici, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin olduğu 19 ünlü isim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İfade ve test için alınan tüm ünlüler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada yapılacak kan, idrar ve saç örnekleri testinden sonra tüm isimler yeniden Jandarma Komutanlığı’na getirilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimler otobüslerle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

‘Uyuşturucu’ operasyonu ile ifade ve test için Jandarma Komutanlığı’na alınan ünlüler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

‘Uyuşturucu’ operasyonu ile ifade ve test için Jandarma Komutanlığı’na alınan ünlüler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bu sabah saatlerinde 19 ünlü isim için ‘uyuşturucu’ iddiasıyla gözaltı kararı çıktı. Bu isimler: İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray

Jandarma Komutanlığı’nda bulunan tüm isimler idrar, kan ve saç örneği testleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 

Yapılacak testler sonrasında tüm isimler yeniden İstanbul Jandarma Komutanlığı’na gelecek.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
19
6
5
5
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın