Adli Tıp’a Sevk Edildiler: Ünlülere Düzenelenen ‘Uyuşturucu’ Operasyonunda Yeni Gelişme

Bu sabah saatlerinde düzenelenen bir operasyon ile ifade için İstanbul Jandarma Komutanlığı’na alınan, aralarında Hadise, İrem Derici, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin olduğu 19 ünlü isim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İfade ve test için alınan tüm ünlüler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada yapılacak kan, idrar ve saç örnekleri testinden sonra tüm isimler yeniden Jandarma Komutanlığı’na getirilecek.