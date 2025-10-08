Adli Tıp’a Sevk Edildiler: Ünlülere Düzenelenen ‘Uyuşturucu’ Operasyonunda Yeni Gelişme
Bu sabah saatlerinde düzenelenen bir operasyon ile ifade için İstanbul Jandarma Komutanlığı’na alınan, aralarında Hadise, İrem Derici, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin olduğu 19 ünlü isim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İfade ve test için alınan tüm ünlüler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada yapılacak kan, idrar ve saç örnekleri testinden sonra tüm isimler yeniden Jandarma Komutanlığı’na getirilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü isimler otobüslerle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Uyuşturucu’ operasyonu ile ifade ve test için Jandarma Komutanlığı’na alınan ünlüler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın