Özgür Özel’den ABB Yolsuzluk Operasyonu Açıklaması: "Mansur Yavaş En Kuvvetli Cumhurbaşkanı Adaylarından"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 13 kişi gözaltına alınmıştı. ABB’ye yapılan operasyonun genişleyeceği de iddia ediliyordu.
Evrensel Gazetesi’nden Dilan Temiz’e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB operasyonu ile ilgili yorumunda, “Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda belediye konserlerinde ciddi kamu zararı oluştuğu iddia edilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın