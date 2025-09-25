onedio
Özgür Özel’den ABB Yolsuzluk Operasyonu Açıklaması: "Mansur Yavaş En Kuvvetli Cumhurbaşkanı Adaylarından"

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.09.2025 - 11:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 13 kişi gözaltına alınmıştı. ABB’ye yapılan operasyonun genişleyeceği de iddia ediliyordu.

Evrensel Gazetesi’nden Dilan Temiz’e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB operasyonu ile ilgili yorumunda, “Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda belediye konserlerinde ciddi kamu zararı oluştuğu iddia edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda belediye konserlerinde ciddi kamu zararı oluştuğu iddia edilmişti.

Evrensel Gazetesi’nden Dilan Temiz’e röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan yolsuzluk operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel, “Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Şöyle bir yorum da var biliyorsunuz: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi, cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçenlerden biri… Bir tür ‘rakip tasfiyesi’ gibi de görülüyor. Melih Gökçek’in operasyonu 8 saat önce sosyal medyadan duyurması da var. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle cevap verdi;

Bu operasyonun bütün amacı Mansur Yavaş’a ve CHP’ye zarar vermek. Ama Melih Gökçek’in duyurduğu bir operasyon olduktan sonra, bunun bir hukuki operasyon olmadığı ortada. Mansur Yavaş’ın kimliği açısından baktığınızda, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor; anketlerde Erdoğan’ı geçiyor. Onu yenebilecek isim. E şimdi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçunu üç kez üst üste işledi diye ve bir kez daha niyeti var diye içeri atıldığına göre; Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada. Ama tabii o kadar zayıflar ki, soruşturma konusu olanların hepsi Mansur Yavaş’tan önceki dönemde memuriyete girmiş kişiler. Bu konuda defalarca denetim geçirmişler ve hiçbir suçları olmadığı hem Sayıştay tarafından hem iç denetçiler tarafından tespit edilmiş. Yine İstanbul’da olduğu gibi, suçu bulup da suçluyu aramak yerine kimi suçlayacaklarını bulmuşlar, suç arıyorlar! Milletin gönlünde asla karşılık bulmayan İstanbul’daki çabaların Ankara ayağıyla karşı karşıyayız. Ama insanlar İstanbul’da da Ankara’da da yargının siyasete alet edilmesini doğru bulmuyor. Önümüzde bir araştırma var: Dört kişiden sadece biri bu süreçlerin hukuki olduğuna inanıyor. Yüzde 25. AKP ile MHP’nin kendi seçmenleri bile inanmıyor yani.”

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
