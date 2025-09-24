Mansur Yavaş: “Bu Ülkede Melih Gökçek ve Ailesinin Tümü Yargılanmadan Asla Adaletten Bahsedilemez”

'Konser işiyle başlayalım, defalarca açıklama yaptık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Bunların uzmanlık alanı bu konuyla ilgili değildi. Oysa bilirkişilerin uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Müfettişler dosyayı savcılığa göndermiş, o da yeni bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Hesabı neye göre yaptılar, bilmiyoruz.

Kaç yıldır çalışan insanları ifadeye çağırsanız gelmeyecekler mi? Sabaha karşı gözaltına alınmaları kabul edilemez. Artık bu usulün Türkiye’den kalkması lazım.

Ankara’nın en büyük trolü, en büyük hırsızı o tweeti attı. Sonra tepki görünce ‘kastetmedim’ dedi. Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesi yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Biz Ankara’yı temiz yöneteceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Ben hayatım boyunca haram lokma yemedim.”