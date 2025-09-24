onedio
Mansur Yavaş: “Bu Ülkede Melih Gökçek ve Ailesinin Tümü Yargılanmadan Asla Adaletten Bahsedilemez”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2025 - 15:01 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 15:02

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, konser harcamalarında kamu zararı iddialarını reddederek, “Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Hesabı neye göre yaptılar?” dedi. 

Şehrin eski belediye başkanı Melih Gökçek’i işaret eden Mansur Yavaş, “Gökçek ve ailesi yargılanmadan adaletten bahsedilemez” çıkışını yaptı.

Ankara’da yapılan ‘konser’ soruşturması sonrasında basın toplantısı düzenleyen Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde “kamu zararı” oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada mevcut ve eski belediye yetkililerine “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün belediye konferans salonunda yaptığı açıklamalarda hem iddialara hem de operasyonun yöntemine tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’ın basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Konser işiyle başlayalım, defalarca açıklama yaptık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Bunların uzmanlık alanı bu konuyla ilgili değildi. Oysa bilirkişilerin uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Müfettişler dosyayı savcılığa göndermiş, o da yeni bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Hesabı neye göre yaptılar, bilmiyoruz.

Kaç yıldır çalışan insanları ifadeye çağırsanız gelmeyecekler mi? Sabaha karşı gözaltına alınmaları kabul edilemez. Artık bu usulün Türkiye’den kalkması lazım.

Ankara’nın en büyük trolü, en büyük hırsızı o tweeti attı. Sonra tepki görünce ‘kastetmedim’ dedi. Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesi yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Biz Ankara’yı temiz yöneteceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Ben hayatım boyunca haram lokma yemedim.”

Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek hakkındaki açıklamaları:

