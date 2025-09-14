Muhafazakar Cruise Gemisiyle Umre Yolculuğu: Önce Tatil, Sonra İhram
Umre, Müslümanlar için kutsal bir ibadet. Önceden develerle, daha sonra otobüslerle, en son da uçakla yapılan umre ziyareti artık ultra lüks cruise gemileriyle yapılıyor! Sözcü'den Ali Macit'in aktardığına göre muhafazakar geminin yolcuları önce tatillerini yapıyor, daha sonra da ihrama girip Umre ibadetini gerçekleştiriyor.
Gelin detaylara bakalım.
Kaynak: Sözcü / Ali Macit
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ultra lüks cruise gemisiyle umre yolculuğu başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınlara ve erkeklere ayrı havuzlar, spa, çocuk oyun alanları, 15 farklı restoran...
Cidde'ye varışın ardından cruise programı sona eriyor. Yolcular, otobüsle Mekke'ye gidiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın