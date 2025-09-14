onedio
Muhafazakar Cruise Gemisiyle Umre Yolculuğu: Önce Tatil, Sonra İhram

Muhafazakar Cruise Gemisiyle Umre Yolculuğu: Önce Tatil, Sonra İhram

14.09.2025 - 09:41

Umre, Müslümanlar için kutsal bir ibadet. Önceden develerle, daha sonra otobüslerle, en son da uçakla yapılan umre ziyareti artık ultra lüks cruise gemileriyle yapılıyor! Sözcü'den Ali Macit'in aktardığına göre muhafazakar geminin yolcuları önce tatillerini yapıyor, daha sonra da ihrama girip Umre ibadetini gerçekleştiriyor.

Gelin detaylara bakalım.

Kaynak: Sözcü / Ali Macit

Ultra lüks cruise gemisiyle umre yolculuğu başladı!

Ultra lüks cruise gemisiyle umre yolculuğu başladı!

Sözcü'den Ali Macit'in aktardığına göre, İstanbul'dan kalkan cruise gemisiyle yolcular önce tatillerini yapıyor, daha sonra Mekke'ye gidip Umre ibadetini yapıyor. İstanbul'da Galataport'tan kalkan gemi Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergahında gidiyor. Sekiz gecelik tam pansiyon tatilin ardından umre ibadeti başlıyor.  Yolcular, umreyi tamamladıktan sonra uçakla Türkiye'ye dönüyorlar.

Ultra lüks gemiyle umre yolculuğunun bilet fiyatları ise kişi başı en az 1.500 dolardan (yani 61 bin TL) başlıyor. Elbette tercih edilen oda tipine göre, kişi sayısına göre fiyatlar değişiyor. Dilerseniz 'villa tipi' denilen en pahalı odaları da tercih edebilir, tatiliniz boyunca deniz manzaralı odalarda konaklayabilirsiniz.

Kadınlara ve erkeklere ayrı havuzlar, spa, çocuk oyun alanları, 15 farklı restoran...

Kadınlara ve erkeklere ayrı havuzlar, spa, çocuk oyun alanları, 15 farklı restoran...

Cruise gemisinde her zevke hitap eden şeyler bulmak mümkün. 15 farklı restoranın bulunduğu gemide 20 farklı mekan, 1.018 kişilik tiyatro salonu, VR eğlence alanı, 1.858 metrekarelik çocuk oyun alanı bulunuyor.

VIP müşteriler için de farklı hizmetler mevcut: Danışmalı mağaza alanları, özel hizmet görevlisi, premium içecek paketleri, özel alanlar ve restoran, öncelikli biniş ve iniş...

Muhafazakar gemide elbette kadınlara özel alanlar da bulunuyor: Yetikşkin havuzu, spor salonu, termal spa ve ayrı bir ibadet alanı.

Cidde'ye varışın ardından cruise programı sona eriyor. Yolcular, otobüsle Mekke'ye gidiyor.

Cidde'ye varışın ardından cruise programı sona eriyor. Yolcular, otobüsle Mekke'ye gidiyor.

12 Eylül'de yola çıkan lüks cruise gemisinin detayları rotası ise şu şekilde:

  • 1. Gün: İstanbul

  • 2. Gün: İstanbul, Kuşadası

  • 3. Gün: Kuşadası

  • 4. Gün: Kuşadası, Bodrum

  • 5. Gün: Mısır’ın tarihi limanı Port Said’e varış. Gemide eğlenceler.

  • 6. Gün: Süveyş Kanalı geçişi, Mısır

  • 7. Günü: Şarm El Şeyh, Mısır. Kızıldeniz’in renkli mercanları, altın kumsallar ve otantik pazarlar.

  • 8. Gün: Şarm El Şeyh’te serbest gün.

  • 9. Gün: Cidde, Umre Başlangıcı. Cruise programı sona eriyor, otobüslerle Mekke’ye hareket.

  • 10. Gün: Mekke’de ibadet

  • 11. Gün: 2. Umre, dinlenme, alışveriş.

  • 12. Gün: Medine’ye Geçiş & Mescid-i Nebevi Ziyareti

  • 13. Gün: Medine’den İstanbul’a uçuş.

Bir sonraki turun ise Haziran 2026'da yapılması planlanıyor.

