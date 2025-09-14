Muhafazakar Cruise Gemisiyle Umre Yolculuğu: Önce Tatil, Sonra İhram

Sözcü'den Ali Macit'in aktardığına göre, İstanbul'dan kalkan cruise gemisiyle yolcular önce tatillerini yapıyor, daha sonra Mekke'ye gidip Umre ibadetini yapıyor. İstanbul'da Galataport'tan kalkan gemi Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergahında gidiyor. Sekiz gecelik tam pansiyon tatilin ardından umre ibadeti başlıyor. Yolcular, umreyi tamamladıktan sonra uçakla Türkiye'ye dönüyorlar.

Ultra lüks gemiyle umre yolculuğunun bilet fiyatları ise kişi başı en az 1.500 dolardan (yani 61 bin TL) başlıyor. Elbette tercih edilen oda tipine göre, kişi sayısına göre fiyatlar değişiyor. Dilerseniz 'villa tipi' denilen en pahalı odaları da tercih edebilir, tatiliniz boyunca deniz manzaralı odalarda konaklayabilirsiniz.