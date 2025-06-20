Müge Anlı'da Anne ve Kızını 5 Milyon TL Dolandıran Adam, Komşusu Çıktı!
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şaşırtan bir olay işleniyor. Anne ve kızını 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Ercan Acar isimli erkek, bir Instagram kullanıcısının komşusu çıktı. Komşu, Ercan'ın bahçede verdiği röportajı balkondan izledi.
Video: Aytaç Subaşı/Instagram
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine dumur eden bir olay işleniyor.
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Ercan Acar'ın Müge Anlı canlı yayınına bağlandığı anlarda sosyal medyada bir video aniden viral oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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