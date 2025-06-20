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Müge Anlı'da Anne ve Kızını 5 Milyon TL Dolandıran Adam, Komşusu Çıktı!

Müge Anlı'da Anne ve Kızını 5 Milyon TL Dolandıran Adam, Komşusu Çıktı!

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2025 - 21:33

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şaşırtan bir olay işleniyor. Anne ve kızını 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Ercan Acar isimli erkek, bir Instagram kullanıcısının komşusu çıktı. Komşu, Ercan'ın bahçede verdiği röportajı balkondan izledi.

Video: Aytaç Subaşı/Instagram

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine dumur eden bir olay işleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine dumur eden bir olay işleniyor.

51 yaşındaki Seda Kabadaş, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Ercan Acar'a 5 milyon TL kaptırdığı iddiasıyla programa çıkmıştı. Fakat tek dolandırılan kendisi değildi. Hem Seda Kabadaş hem annesi Fadime Uğurlu, Ercan Acar tarafından dolandırılırken Acar, söz konusu iddialara yanıt vermek için canlı yayına bağlandı.

Ercan Acar'ın Müge Anlı canlı yayınına bağlandığı anlarda sosyal medyada bir video aniden viral oldu.

Ercan Acar'ın Müge Anlı canlı yayınına bağlandığı anlarda sosyal medyada bir video aniden viral oldu.

Aytaç Subaşı isimli kişi, Instagram hesabından paylaştığı videoda Ercan Acar'la komşu olduğunu fark ettiğini belirtirken aynı zamanda canlı yayında verilen röportajı balkonunda izledi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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