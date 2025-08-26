Mesut Süre Kimdir? Mesut Süre Kaç Yaşında? Evli mi? Neden Gündem Oldu?

Mesut Süre, 23 Mart 1981’de Bursa’da doğmuştur. Aslen Bursalı olan ünlü komedyen, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında.

Kariyer basamaklarını Radyo D ve Karma Türk FM ile tırmandı. 2007 yılında Rock FM “Sabah Problemi” programıyla adını duyurdu, ardından “Rabarba” ile fenomen hale geldi.

Bloomberg HT'de yayınlanan “Stand Up Comedy” programında da yer aldı ve radyo dışında YouTube, podcast gibi alanlarda da aktif oldu. “Mesut Süre ile İlişki Testi” adlı yaratıcı YouTube programı ve “Meksika Açmazı” adlı podcast ile geniş kitlelere ulaştı.

İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile birlikte kaleme aldığı “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” adlı kitapla edebi alanda da adından söz ettirdi.