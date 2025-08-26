Mesut Süre Kimdir? Mesut Süre Kaç Yaşında? Evli mi? Neden Gündem Oldu?
Türkiye’de son dönemlerde medya ve magazin gündemini etkileyen ifşa ve #MeToo benzeri tartışmalar, bu olayı da hızla trend haline getirdi. Mesut Süre’nin “beyefendi” imajı, radyo-dijital dünyadaki popülerliği ve aniden gelen ciddi suçlamalar, Mesut Süre'nin merak edilmesine sebep oldu.
Peki 'İlişki Testi' programı iptal edilen ve sosyal medyada tepki çeken Mesut Süre kimdir? İşte Mesut Süre hakkında merak edilen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesut Süre Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesut Süre Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Nasıl Ünlü Oldu?
Mesut Süre Evli mi?
Mesut Süre Neden Gündem Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın