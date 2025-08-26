onedio
Mesut Süre Kimdir? Mesut Süre Kaç Yaşında? Evli mi? Neden Gündem Oldu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2025 - 17:54

Türkiye’de son dönemlerde medya ve magazin gündemini etkileyen ifşa ve #MeToo benzeri tartışmalar, bu olayı da hızla trend haline getirdi. Mesut Süre’nin “beyefendi” imajı, radyo-dijital dünyadaki popülerliği ve aniden gelen ciddi suçlamalar, Mesut Süre'nin merak edilmesine sebep oldu. 

Peki 'İlişki Testi' programı iptal edilen ve sosyal medyada tepki çeken Mesut Süre kimdir? İşte Mesut Süre hakkında merak edilen tüm detaylar...

Mesut Süre Kimdir?

Mesut Süre, Türk radyo programcısı, stand-up sanatçısı ve sunucudur. Radyo kariyerinde “Rabarba” programıyla fenomen haline gelmiş, YouTube ve podcast projeleriyle de geniş kitlelere ulaşmıştır. “Mesut Süre ile İlişki Testi” ve “Meksika Açmazı” gibi projeleriyle oldukça popüler bir isim haline gelmiştir. 

Anadolu Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü’nde eğitim alan Mesut Süre, üniversite yıllarında okul radyosunda çalışarak yayıncılığa adım atmış ve Eskişehir’in çeşitli mekânlarında kendi yazdığı metinlerle stand-up performansları sergilemiştir.

Mesut Süre Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Nasıl Ünlü Oldu?

Mesut Süre, 23 Mart 1981’de Bursa’da doğmuştur. Aslen Bursalı olan ünlü komedyen, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında. 

Kariyer basamaklarını Radyo D ve Karma Türk FM ile tırmandı. 2007 yılında Rock FM “Sabah Problemi” programıyla adını duyurdu, ardından “Rabarba” ile fenomen hale geldi.  

Bloomberg HT'de yayınlanan “Stand Up Comedy” programında da yer aldı ve radyo dışında YouTube, podcast gibi alanlarda da aktif oldu. “Mesut Süre ile İlişki Testi” adlı yaratıcı YouTube programı ve “Meksika Açmazı” adlı podcast ile geniş kitlelere ulaştı.  

İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile birlikte kaleme aldığı “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” adlı kitapla edebi alanda da adından söz ettirdi.

Mesut Süre Evli mi?

Özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmayı tercih etmeyen Mesut Süre'nin hayatında biri olmadığı düşünülmektedir.

Mesut Süre Neden Gündem Oldu?

Sosyal medyada bir kadının, üniversite yıllarında Mesut Süre tarafından evine davet edilip tacize uğradığını iddia etmesiyle olay patlak verdi. Olay, Beşiktaş’taki bir evde geçen ve kadının karşı koyup güçlükle kurtulmasıyla sonuçlandığını anlattığı bir ifşa ile kamuoyuna yansıdı. 

İddiaların ardından, Süre'nin yıllardır sunduğu ve YouTube’da geniş izleyici kitlesine ulaşan “Mesut Süre ile İlişki Testi” programının yapımcısı İda İletişim, Süre'yle yollarını ayırdıklarını ve programı iptal ettiklerini duyurdu. Açıklamada “mağdurların yanında oldukları” vurgulandı. 

Mesut Süre ise iddiaları reddetti, bu durumu “ifşa değil, itibar suikastı” olarak nitelendirerek hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

