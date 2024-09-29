Lube Ayar'dan Önemli Bir İddia Geldi: Erden Timur ABD'de Gözaltına Alındı

Gazeteci Lube Ayar, Erden Timur'la ilgili önemli bir iddiada bulundu. New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında FBI tarafından Erden Timur'un gözaltına alındığını söyledi. Erden Timur'un ise bu iddiayı yalanladığı bilgisi verildi.