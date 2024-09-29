Lube Ayar'dan Önemli Bir İddia Geldi: Erden Timur ABD'de Gözaltına Alındı
Lube Ayar'dan Önemli Bir İddia Geldi: Erden Timur ABD'de Gözaltına Alındı
Gazeteci Lube Ayar, Erden Timur'la ilgili önemli bir iddiada bulundu. New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında FBI tarafından Erden Timur'un gözaltına alındığını söyledi. Erden Timur'un ise bu iddiayı yalanladığı bilgisi verildi.
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Lube Ayar'ın "Özel Haber" olarak duyurduğu gelişmede Erden Timur'un gözaltına alındığı iddia edildi.
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Ayar, New York'taki Türk Evi'nin açılmasında dönemin belediye başkanına rüşvet verilme iddiasıya yürütülen soruşturmadaki 5 iş insanından birinin Erden Timur olduğunu iddia etti.
Erden Timur'un FBI tarafından gözaltına alındığını söyleyen Lube Ayar, bir Türk yetkilinin adının da soruşturma kapsamında geçtiğini söyledi.
Lube Ayar'ın Erden Timur'la ilgili iddiası:
Gazeteci Mehmet Sümer de sosyal medyadan konuyla ilgili "Erden Timur, iki gün önce FBI tarafından gözaltına alındığını ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili sorular sorulduğunu doğruladı" paylaşımı yaptı.
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Erden Timur'a ulaşan İlhan Tüysüz ise Timur'un haberi yalanladığını söyledi:
Gazeteci Yunus Paksoy da “Erden Timur ile görüştüm. Kendisi gözaltında falan değil. Bana New York’a geldiğinde kendisine New York belediye başkanına bağış yapıp yapmadığına dair birkaç soru sorulduğunu söyledi" bilgisini paylaştı.
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