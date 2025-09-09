Kızılcık Şerbeti Set İfşasından Kuruluş Orhan'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı tüm yapımlarda devleşmeyi başarıyor. Gümüş ile çıktığı yolda TV ekranlarında son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte Aile dizisinde rol almıştı. Yeni sezonda Olasılıksız dizisiyle ekrana döneceği konuşulan oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında aldığı ücretleri inceledik. Gümüş'te ne kadar kazandığına dair bir bilgi olmadığından, ikinci ve unutulmaz dizisi olan Aşk-ı Memnu'dan bölüm başı aldığı ücreti ve Aile'de aldığı bölüm başı ücreti sizler için karşılaştırdık!