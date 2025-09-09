onedio
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Set İfşasından Kuruluş Orhan'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2025 - 23:44

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

9 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Reklam

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda 'Kuruluş Orhan' ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, yeniden şekillenen kadroya yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu cuma akşamı geliyor. Yeni sezonunu iple çektiğimiz Şerbo'nun yayınlanan fragmanındaki en dikkat çeken detay ise Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığı iddiasıydı. Bir TikTok kullanıcısı, Kızılcık Şerbeti setinden kamera arkası görüntüsü paylaşarak aşk iddialarının doğru olduğunu ifşaladı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar, bu akşam (9 Eylül) ekranlara geri dönüyor. Mert Turak ve Hayal Köseoğlu'nun kadrosuna dahil olduğu dizinin kadrosunda son dakika değişiklikleri yaşandı. Kadroya iki genç oyuncu daha dahil oldu.

Ülkenin yakışıklılık ortalamasını tek başına yükseltmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz isimlerden biri.

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı tüm yapımlarda devleşmeyi başarıyor. Gümüş ile çıktığı yolda TV ekranlarında son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte Aile dizisinde rol almıştı. Yeni sezonda Olasılıksız dizisiyle ekrana döneceği konuşulan oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında aldığı ücretleri inceledik. Gümüş'te ne kadar kazandığına dair bir bilgi olmadığından, ikinci ve unutulmaz dizisi olan Aşk-ı Memnu'dan bölüm başı aldığı ücreti ve Aile'de aldığı bölüm başı ücreti sizler için karşılaştırdık!

Uzak Şehir'in yeni sezonu önümüzdeki hafta başlıyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam edecek. Bu sezon da yine aynı başarıyı yakalaması ve 10+ reyting alması beklenen dizinin 29. bölümünden ikinci tanıtım da geldi. Alya'nın Cihan'a ilk görüşte aşık olduğuna dair itirafı ise izleyicinin bir hayli kafasını karıştırdı. Çünkü Alya ve Cihan'ın ilk karşılaşması, Alya'nın eşi Boran'ın cenazesini getirdiği gün gerçekleşmişti.

Sosyal medya dünyasının renkli siması Murat Övüç, Instagram hesabına gelen erişim engelinin ardından yaptığı radikal değişikliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son paylaşımında ise takipçilerine yepyeni bir dönemin sinyallerini veren Övüç Kasım ayında yemek programıyla ekranlara geleceğini duyurdu.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Eşref Rüya”, ikinci sezonuyla geri dönmek için gün sayıyor.

Kanal D’nin en çok konuşulan yapımlarından “Eşref Rüya” geri dönüş hazırlığında! Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin ikinci sezon 2. fragmanı yayınlandı. İlk fragmanla heyecanı yükselten dizi, bu kez sosyal medyayı adeta salladı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı olmaya devam ediyor.

Şefler ise yalnızca programda jüri üyelikleriyle değil, özel hayatları ve restoranlarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Bu defa TikTok'ta @gizem.batmz adlı kullanıcı, Somer Sivrioğlu'nun Efendy restoranından paylaşım yaptı. Fiyatları ve yemekleri paylaşan kullanıcı gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın, gördüğü ilgiden dolayı yıllar sonra yeni bölümleriyle karşımıza çıkmıştı.

2002 yılında başladığı yayın hayatında büyük ilgi gören Çocuklar Duymasın finalliyle herkesi üzmüş, seneler sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kadrodaki küçük değişikliklere rağmen kitlesini koruyan Çocuklar Duymasın, bu kez de ilk bölümlerindeki bir sahneyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

