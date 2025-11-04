onedio
Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Oyuncudan Survivor'ın Yeni Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Oyuncudan Survivor'ın Yeni Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2025 - 17:22

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

4 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Veliaht dizisinde bir sahne sansürlendi.

Derya ve Yahya arasındaki sahnede Yahya'nın havluyu çekip aldığı sahne yayınlanmadı. Sahne, Rusya'da yayınlandı.

Detaylar:

2. Hikmet, Poyraz'la olan arkadaşlığının neden bittiğini açıkladı.

Hikmet, 'Arıyorum açmıyor yazıyorum dönmüyor, Instagram’dan 10 dakika sonra paylaşım yapıyor… Beni takmayanın dostluğundan. Şüphe ederim her yerden engelledim.' dedi.

Detaylar:

3. 4 ismin ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim dahil oldu.

Kadrodaki güçlendirme çalışmaları sürerken ünlü bir ismin Kızılcık Şerbeti'ne dahil edildiği iddia edildi. Oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin düşen reytinglerini toparlamaya destek olması amaçlanıyor.

Detaylar:

4. Esra Ezmeci'ye gelen bir soru yine dumura uğrattı.

'Nişanlım düğünden önce çıplak resim istiyor. İlk önce görmem lazım diyor, ne demeliyim?' yazan takipçisine Esra Ezmeci, 'Manavdan elma almıyoruz. Her tarafını görmeye gerek yok' dedi.

Detaylar:

5. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı'da rol alan Sibel Taşçıoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Taşçıoğlu'nun güzelliğini görenler yine Şerbo'yu goygoylarına alet ederek oldukça yaratıcı alıntılar yaptı.

Detaylar:

6. Esra Erol'da ünlenen Cemile, son haliyle ortaya çıktı.

Öfkeli halleri ve sık sık sinir krizi geçirmesiyle ünlenen Cemile, hayatına sosyal medya fenomeni olarak devam etti. Cemile'nin son hali gündem oldu.

Detaylar:

7. Eşref Rüya sahnelerini seslendiren sanatçı, paylaşımıyla çok konuşuldu.

Dizide şimdilerde çocuk olan Ömer’in yaş almış halini seslendiren ses sanatçısı, o anları paylaştı. Sosyal medyada takdir topladı.

Detaylar:

8. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan karakterlere ne olacağı belli oldu.

Dört oyuncunun diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Bu oyuncuların diziden nasıl ayrılacakları belli oldu.

Detaylar:

9. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak futbolcuyu açıkladı.

Bayhan, Keremcem ve Dilan Çıtak'ın ardından efsane bir futbolcunun Survivor'a katılacağı haberini Acun Ilıcalı verdi. Detaylar haberimizde...

Detaylar:

10. Gönül Dağı dizisine yeni üç oyuncu dahil oldu.

Sevilen dizinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor. 3 ünlü oyuncu daha dizi kadrosuna katıldı.

Detaylar:

11. 3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir zirvedeki yerini korurken, en yakın rakibi reytinglerini yükseltti. Gündüz kuşağı da zirve yarışını sürdürdü.

Detaylar:

