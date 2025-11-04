Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Oyuncudan Survivor'ın Yeni Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Veliaht dizisinde bir sahne sansürlendi.
2. Hikmet, Poyraz'la olan arkadaşlığının neden bittiğini açıkladı.
3. 4 ismin ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim dahil oldu.
4. Esra Ezmeci'ye gelen bir soru yine dumura uğrattı.
5. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı'da rol alan Sibel Taşçıoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı.
6. Esra Erol'da ünlenen Cemile, son haliyle ortaya çıktı.
7. Eşref Rüya sahnelerini seslendiren sanatçı, paylaşımıyla çok konuşuldu.
8. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan karakterlere ne olacağı belli oldu.
9. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak futbolcuyu açıkladı.
10. Gönül Dağı dizisine yeni üç oyuncu dahil oldu.
11. 3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
