onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya Sahnelerini Seslendiren Kişi O Anları Paylaşmasıyla Hayranlardan Beğenileri Topladı!

Eşref Rüya Sahnelerini Seslendiren Kişi O Anları Paylaşmasıyla Hayranlardan Beğenileri Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2025 - 13:04

Eşref Rüya başladığı günden bu yana reyting başarısını koruyan projelerden. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in bir araya geldiği dizi, hikayesiyle her hafta merakla takip ediliyor. Şimdiyse dizideki seslendirmeleri yapan kişinin paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Aslında bu sahneleri dizideki Ömer karakterinin seslendirdiği bir tablo var izleyicide.

Aslında bu sahneleri dizideki Ömer karakterinin seslendirdiği bir tablo var izleyicide.

Yani dizide şimdilerde çocuk olan Ömer’in yaş almış hali desek daha doğru olur. İşte Ömer’in yaş almış halini seslendiren kişi oyuncu Onur Özer’di.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın