Veliaht’ın Sarı Fırtınası Hazal Türesan İmaj Değişikliğine Gidince “Nasıl Kıydın” Dedirtti

Veliaht'ın Sarı Fırtınası Hazal Türesan İmaj Değişikliğine Gidince "Nasıl Kıydın" Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.11.2025 - 11:27

Show TV’de yeni sezonda başlayan Veliaht dizisiyle ekranlara dönen Hazal Türesan, yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden birine hayat veren Türesan, sapsarı saçlarına kıymıştı. Gelin detaylara geçelim! Bakalım siz beğenecek misiniz?

Veliaht ile ekranlara dönen Hazal Türesan dizinin seyir keyfini artıran isimlerden oldu.

Bugüne kadar yer aldığı birçok projede saçını farklı renklerde ve boylarda görmüştük. Ama içlerinden en çok sarı saç ona yakıştırılmıştı.

Şimdiyse güzel oyuncu Instagram hesabından siyah saçlı yeni imajını paylaştı.

Açıklamaya ise “Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çoook seviyorum 🌚

Nasıl olmuşum?” notunu düştü.

Veliaht’ta Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Yahya karakteri için Hazal Türesan’ın karakteri olan Derya, “sarı fırtına”ydı. Bakalım artık ne diyecek?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
