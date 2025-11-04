Veliaht’ın Sarı Fırtınası Hazal Türesan İmaj Değişikliğine Gidince “Nasıl Kıydın” Dedirtti
Show TV’de yeni sezonda başlayan Veliaht dizisiyle ekranlara dönen Hazal Türesan, yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden birine hayat veren Türesan, sapsarı saçlarına kıymıştı. Gelin detaylara geçelim! Bakalım siz beğenecek misiniz?
Veliaht ile ekranlara dönen Hazal Türesan dizinin seyir keyfini artıran isimlerden oldu.
Şimdiyse güzel oyuncu Instagram hesabından siyah saçlı yeni imajını paylaştı.
