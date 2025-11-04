Gönül Dağı’na Üç Kadın Oyuncu Birden Dahil Olacak: Yeni Aşklar Kapıda!
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlarda hayat bulmaya devam ediyor. Özellikle ailecek televizyon izlemeyi sevenlerin favori dizisi olan Gönül Dağı’na şimdi üç oyuncu daha katılacak! Birsen Altuntaş henüz isimlerin netleşmediğini aktardı. Gelin detayları birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gönül Dağı dile kolay 6 sezondur yayın hayatına devam ediyor.
Nazar, Nazlı ve Nergis geliyor!
