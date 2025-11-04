onedio
Gönül Dağı'na Üç Kadın Oyuncu Birden Dahil Olacak: Yeni Aşklar Kapıda!

Gönül Dağı’na Üç Kadın Oyuncu Birden Dahil Olacak: Yeni Aşklar Kapıda!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2025 - 12:19

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlarda hayat bulmaya devam ediyor. Özellikle ailecek televizyon izlemeyi sevenlerin favori dizisi olan Gönül Dağı’na şimdi üç oyuncu daha katılacak! Birsen Altuntaş henüz isimlerin netleşmediğini aktardı. Gelin detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Gönül Dağı dile kolay 6 sezondur yayın hayatına devam ediyor.

Gönül Dağı dile kolay 6 sezondur yayın hayatına devam ediyor.

Hal böyle olunca doğal olarak kadrosuna birçok oyuncu girdi, birçok oyuncu da çıktı. Şimdiyse Bülent Şakrak, Emrah Kaman ve Eser Eyüboğlu’nun partnerleri olmak üzere üç kişi daha kadroya dahil olacak.

Nazar, Nazlı ve Nergis geliyor!

Nazar, Nazlı ve Nergis geliyor!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre isimler henüz netleşmedi. Cast seçimleri için görüşmeler sürüyor. Nazar ile Kadir, Nazlı ile Selami ve Nergis ile Taylan partner olacak!

