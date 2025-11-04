Uzak Şehir Geçtiğimiz Hafta Düşüşe Geçmişti, Rakibinin Reytingi Arttı: 3 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları

3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli olunca, Uzak Şehir'in düşüşünün geride kaldığı da ortaya çıktı. Uzak Şehir, üç kategoride de zirvedeki yerini korurken reytinglerini artırdı. En yakın rakibi Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde 4+ reyting almayı başardı.

Gündüz kuşağının reytingler üzerindeki etkisi sürerken, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları da listenin ilk sıralarında yer almayı sürdürdü.