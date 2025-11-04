onedio
Uzak Şehir Geçtiğimiz Hafta Düşüşe Geçmişti, Rakibinin Reytingi Arttı: 3 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2025 - 11:27

3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Ekranlarda reyting yarışları sürerken son zamanların en yüksek reytingine sahip dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu hafta yeniden reytingleri artsa da en güçlü rakibi Cennetin Çocukları'nın da reytinglerinin arttığı görüldü. 

3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları ne oldu? Gelin, birlikte inceleyelim!

Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarına göre düşüş yaşamıştı.

3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli olunca, Uzak Şehir'in düşüşünün geride kaldığı da ortaya çıktı. Uzak Şehir, üç kategoride de zirvedeki yerini korurken reytinglerini artırdı. En yakın rakibi Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde 4+ reyting almayı başardı.

Gündüz kuşağının reytingler üzerindeki etkisi sürerken, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları da listenin ilk sıralarında yer almayı sürdürdü.

3 Kasım Pazartesi Total Reyting Sonuçları ve Sıralaması

3 Kasım Pazartesi AB Reyting Sonuçları ve Sıralaması

3 Kasım Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları ve Sıralaması

