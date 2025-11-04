Uzak Şehir Geçtiğimiz Hafta Düşüşe Geçmişti, Rakibinin Reytingi Arttı: 3 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları
3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Ekranlarda reyting yarışları sürerken son zamanların en yüksek reytingine sahip dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu hafta yeniden reytingleri artsa da en güçlü rakibi Cennetin Çocukları'nın da reytinglerinin arttığı görüldü.
3 Kasım Pazartesi reyting sonuçları ne oldu? Gelin, birlikte inceleyelim!
Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarına göre düşüş yaşamıştı.
3 Kasım Pazartesi Total Reyting Sonuçları ve Sıralaması
3 Kasım Pazartesi AB Reyting Sonuçları ve Sıralaması
3 Kasım Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları ve Sıralaması
