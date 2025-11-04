onedio
Veliaht Dizisinde Derya ve Yahya'nın Sahnesi Sansürlendi: Havluyu Çekip Aldığı Sahne Yurt Dışında Yayınlandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2025 - 08:41

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın favori çiftlerinden Derya ve Yahya'nın bir sahnesi ekranlarda yayınlanmadı. Yahya'nın Derya'nın üstündeki havluyu aldığı sahne sansüre uğrarken sahnenin yurt dışında yayınlandığı ortaya çıktı. Sahne sosyal medyada 'Çok ateşli' bulundu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Yurt dışı satışları da yerinde giden dizide Derya ve Yahya'nın ilişkisi izleyiciden tam not alıyor. İkilinin arasındaki çekim sık sık konuşulurken bu kez de sansürlenen sahneleriyle gündem oldular.

Veliaht'ta Derya ve Yahya'nın 'havlu' sahnesi sansüre uğradı ve yayınlanmadı. Ancak sahne, Rusya'da yayınlandı.

Yahya'nın Derya'nın havlusunu aldığı kısım sosyal medyada yayılınca yorumların ardı arkası kesilmedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
