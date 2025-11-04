onedio
Kadro Gerçekten Şampiyonlar Ligi: Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya Katılacak Efsane Futbolcuyu Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2025 - 12:26

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri birer birer açıklarken formatın All Star&Ünlüler olacağının da haberini vermişti. Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem'in ardından Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan efsane futbolcunun da Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı!

Survivor 2026 kadrosu netleşmeye devam ediyor.

All Star&Ünlüler formatında yapılacak yarışmaya katılacak ünlüleri Acun Ilıcalı birer birer açıklıyor. Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem'in ardından sürpriz bir isim daha kadroya dahil oldu.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Mert Nobre'nin 2026 yılında Survivor'da olacağını açıkladı!

Yaptığı paylaşımla bu büyük haberi duyuran Acun Ilıcalı, Mert Nobre'ye yarışmada başarılar diledi. Ne diyelim, kadro gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi oldu!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
