Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Oyuncudan Survivor'daki Tartışmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.
Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, diziden çıkarıldıktan sonra açıklama yaptı.
NOW'ın Ben Leman dizisi reyting kurbanı olarak erken final yapmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya geri döneceği konuşuluyordu.
Survivor'ın yeni bölümünde şoke eden bir olay yaşandı.
NOW, sezonun başından beri Yeraltı dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
TRT 1’in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Bayhan, Survivor’da bu kez performansıyla değil, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde ekrana yansıyan ilginç bir anla gündeme oturdu.
