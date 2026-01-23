onedio
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Oyuncudan Survivor'daki Tartışmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Oyuncudan Survivor'daki Tartışmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 23:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var.

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 23 Ocak Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var. Fadime ve İso kan davasını bitirmek için evlenirken oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan Instagram paylaşımı gecikmedi. İkili dizideki düğünlerinden kamera arkası görüntüleri yayınladı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün bugün açıklanan test sonuçlarında saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlandı. Söz konusu gelişmenin ardından Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.

Detaylar:

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, saç ve kan örneklerinde tespit edilen yasaklı madde sonucu Show TV tarafından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'de diziden çıkarılmasının ardından ilk paylaşım X hesabından geldi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, diziden çıkarıldıktan sonra açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde testi pozitif çıktığı için Show TV tarafından fenomen dizinin kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör, diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yayınladı.

Detaylar:

NOW'ın Ben Leman dizisi reyting kurbanı olarak erken final yapmıştı.

NOW'da yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmıştı. Ben Leman'ın Disney Plus'a geçeceğine dair sosyal medyada türlü iddialar ortaya atılırken oyuncular da son derece olumlu paylaşımlar yapmıştı. Ben Leman'da Şahika'yı canlandıran Duygu Sarışın'dan konu hakkında beklenmedik bir açıklama geldi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya geri döneceği konuşuluyordu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geri gelmesi planlanan ünlü oyuncunun gelişi iptal edilmişti. Dizide Rüzgar'a hayat veren Yiğit Kirazcı'nın geri dönüşü iptal olurken ünlü oyuncunun NOW'ın iddialı dizisinin kadrosuna dahil olduğu duyuruldu.

Detaylar:

Survivor'ın yeni bölümünde şoke eden bir olay yaşandı.

Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler takımı ceza alan taraf oldu. Ceza olarak küreklerle kum taşıyan takımdan Lina, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Kendisini uyarlamaya gelen set çalışanına bağıran Lina, kürekle çalışanı kovaladı.

Detaylar:

NOW, sezonun başından beri Yeraltı dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

NOW'ın yeni yıl için en iddialı işlerinden Yeraltı'nın hazırlıkları devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı dizisi 28 Ocak'ta yayınlanacak. Yeraltı dizisinin kadrosuna ise. iki sürpriz oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

TRT 1’in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan oyuncu Erdem Şanlı’nın “Yeni bölüm senaryosu geldi” iddiasına verdiği esprili cevap sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya katılan 24 yaşındaki Selin Kuranoğulları, daha ilk soruda elendi. Kaynarca’nın “Selin ne yaptın?” sözleri yarışmaya damga vururken sosyal medyada da yorum yağdı.

Detaylar:

Bayhan, Survivor’da bu kez performansıyla değil, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde ekrana yansıyan ilginç bir anla gündeme oturdu.

Ada yaşamında yaşanan hareketlilik sırasında Bayhan’ın fare kovaladığı anlarda, yaşanan karmaşa esnasında takım arkadaşı Serhan’ın kafasına istemeden vurduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Detaylar:

