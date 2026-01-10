Kızılcık Şerbeti’ndeki Yapay Zeka Vurgusundan Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında yaşanan hareketli gelişmelerle karşınızdayız. Gün boyunca ekran önünde ve kulislerde konuşulan başlıkları yakından izledik. Öne çıkan detayları kaçıranlar için tüm yaşananları tek bir dosyada bir araya getirdik. Dizilerden programlara, perde arkasındaki gelişmelerden sosyal medyada gündem olan anlara kadar günün nabzını tuttuk. İşte 10 Ocak Cumartesi televizyon dünyasında dikkat çeken başlıklar…
Taşacak Bu Deniz oyuncuları sette üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu.
Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümünde yapay zekanın risklerine vurgu yapıldı.
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesi devam etti.
Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 120. bölümüyle ekranlara geldi.
Survivor 2026'nın son bölümünde yarışmacılar arasında tadım krizi yaşandı.
TRT 1 dizisine biri başrol olmak üzere iki oyuncu veda edecek.
Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü biter bitmez X’te başlayan goygoylar kısa sürede çoğaldı.
