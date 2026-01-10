onedio
Kızılcık Şerbeti'ndeki Yapay Zeka Vurgusundan Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti’ndeki Yapay Zeka Vurgusundan Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

10.01.2026 - 15:50

10 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında yaşanan hareketli gelişmelerle karşınızdayız. Gün boyunca ekran önünde ve kulislerde konuşulan başlıkları yakından izledik. Öne çıkan detayları kaçıranlar için tüm yaşananları tek bir dosyada bir araya getirdik. Dizilerden programlara, perde arkasındaki gelişmelerden sosyal medyada gündem olan anlara kadar günün nabzını tuttuk. İşte 10 Ocak Cumartesi televizyon dünyasında dikkat çeken başlıklar…

Taşacak Bu Deniz oyuncuları sette üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları sette üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu.

Çekimleri Trabzon’da devam eden Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde soğuk hava oyunculara zor anlar yaşattı. Karadeniz’in sert rüzgarı ve düşük sıcaklıkları nedeniyle set ekibi çekim aralarında ısınmak için farklı bir yol tercih etti. Oyuncular, üşüyünce horon oynayıp şarkılar söyleyerek hem ısınmaya hem de keyifli vakit geçirmeye çalıştı. Ulaş Tuna Astepe ve Onur Dilber’in de yer aldığı bu anlar, set ortamında kısa sürede neşeli bir atmosfer oluşturdu.

Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünde yapay zekanın risklerine vurgu yapıldı.

Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümünde yapay zekanın risklerine vurgu yapıldı.

Bu yıl yapay zeka konusunda inanılmaz gelişmelere şahit olduk. Artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçek. Bilgiye hızlı erişim, görsel hazırlama, video editleme ve nice konuda işimizi epey kolaylaştırsa da kimi konulardaki gerçekçiliği nedeniyle bazen ürkütücü bir hal alabiliyor. Kızılcık Şerbeti’nde de işin bu boyutuna değinildi. Bade karakteri yapay zeka ile sahte doktor raporu hazırladı. Bade’nin hazırladığı sahte doktor raporuyla yapay zekanın riskleri gözler önüne serildi.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesi devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesi devam etti.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle bu hafta iki kategoride düşüş yaşadı. Uzak Şehir'e çok az farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı. 

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in TOTAL grubundaki bu mücadelesinde fark azalırken Taşacak Bu Deniz'in önümüzdeki haftalarda öne geçmesi epey olası görünüyor.

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 120. bölümüyle ekranlara geldi.

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 120. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizide birkaç kez partneri değişen Nursema’nın bu sezon kiminle aşk yaşayacağı izleyiciler tarafından merakla beklenirken Asil olma ihtimali düşünülmüştü. Asil, Nursema’nın eski eşinin dayısı. Dün yayınlanan bölümde de Nursema Asil’den aşk itirafı beklerken, bambaşka birinin adını duyunca hayal kırıklığını gözlerinde gördük. İzleyiciler de hal böyle olunca X’te yorumlarda buluştu.

Survivor 2026'nın son bölümünde yarışmacılar arasında tadım krizi yaşandı.

Survivor 2026'nın son bölümünde yarışmacılar arasında tadım krizi yaşandı.

Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde iki takıma da tadım yapmaları için tavuk budu verdi. Ünlüler takımı tavuğu eşit bir şekilde paylaşsa da Gönüllüler takımında işler öyle ilerlemedi. Özellikle erkek yarışmacılar tavuktan büyük lokmalar alınca sıranın sonundaki Beyza'ya tavuğun kemikleri kaldı. Beyza, kendisine uzatılan kemiği reddederken Onur Alp, Eren'in tavuğun kıkırdağına kadar yediğini açıkladı.

TRT 1 dizisine biri başrol olmak üzere iki oyuncu veda edecek.

TRT 1 dizisine biri başrol olmak üzere iki oyuncu veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde başrol oyuncularından Melisa Şenolsun ve Arife'yi canlandıran Bihter Dinçel kadrodan ayrılıyor. Altuntaş'ın haberinde Bihter Dinçel'in 12 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak 17. bölümle diziye veda edeceği yazarken başrol Melisa Şenolsun'un hangi bölümde veda edeceği henüz netleşmedi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü biter bitmez X'te başlayan goygoylar kısa sürede çoğaldı.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü biter bitmez X’te başlayan goygoylar kısa sürede çoğaldı.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizi Trabzon’un doğasıyla iç içe bir atmosferde çekilerek izleyici karşısına çıkıyor. Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakterinin anne ve babasını bulmak adına Trabzon’a gelmesiyle yaşananlar anlatılıyor. Tabii olaylar Eleni’yle sınırlı kalmadığı için her hafta birbirinden renkli sahneler izliyoruz. Goygoyseverler de kendilerine malzeme çıkarmayı ihmal etmiyor.

