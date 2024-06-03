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Kilolu İş İnsanı Nevzat Aydın'ın Büyük Beden Bikini Modelleriyle İlgili Derdi Tepki Çekti

Kilolu İş İnsanı Nevzat Aydın'ın Büyük Beden Bikini Modelleriyle İlgili Derdi Tepki Çekti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.06.2024 - 13:30 Son Güncelleme: 03.06.2024 - 13:31

Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın, 'şişman bikini mankenleri' dediği modellerin kabak tadı verdiğini söyleyerek tepki çekti.

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Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın, sosyal medyada girdiği polemiklerle gündeme geliyor son zamanlarda.

Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın, sosyal medyada girdiği polemiklerle gündeme geliyor son zamanlarda.

Nevzat Aydın son olarak büyük beden mankenleri hedef aldığı bir paylaşımla tepki çekti.

Nevzat Aydın son olarak büyük beden mankenleri hedef aldığı bir paylaşımla tepki çekti.

Aydın, ayrıca GQ dergisine "şişman bikini mankeni" olmak istediğini de ekledi.

Aydın, ayrıca GQ dergisine "şişman bikini mankeni" olmak istediğini de ekledi.

O paylaşım şöyle 👇

O paylaşım şöyle 👇
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Nevzat Aydın'a sosyal medyadan tepkiler gecikmedi 👇

Nevzat Aydın'a sosyal medyadan tepkiler gecikmedi 👇
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