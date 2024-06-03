Kilolu İş İnsanı Nevzat Aydın'ın Büyük Beden Bikini Modelleriyle İlgili Derdi Tepki Çekti
Kilolu İş İnsanı Nevzat Aydın'ın Büyük Beden Bikini Modelleriyle İlgili Derdi Tepki Çekti
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Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın, sosyal medyada girdiği polemiklerle gündeme geliyor son zamanlarda.
Nevzat Aydın son olarak büyük beden mankenleri hedef aldığı bir paylaşımla tepki çekti.
Aydın, ayrıca GQ dergisine "şişman bikini mankeni" olmak istediğini de ekledi.
O paylaşım şöyle 👇
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Nevzat Aydın'a sosyal medyadan tepkiler gecikmedi 👇
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