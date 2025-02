İzmir’de Kamyonetin Arkasındaki Atatürk Resmini Gören Minik Çocuk Duygulandırdı

Atatürk sevgisi, nesiller boyunca aktarılan ve her yaşta aynı heyecanla hissedilen özel bir bağdır. Çocukların coşkuyla ezberlediği şiirlerden yaşlıların gözleri dolarak anlattığı anılara kadar, bu sevgi her dönemde kendini gösterir. Atatürk sevgisi her yaşta kendini gösteriyor. İzmir’de kaydedilen bir görüntü, bu sevginin en güzel örneklerinden biri oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.