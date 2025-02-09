İzmir’de Kamyonetin Arkasındaki Atatürk Resmini Gören Minik Çocuk Duygulandırdı

Atatürk sevgisi, nesiller boyunca aktarılan ve her yaşta aynı heyecanla hissedilen özel bir bağdır. Çocukların coşkuyla ezberlediği şiirlerden yaşlıların gözleri dolarak anlattığı anılara kadar, bu sevgi her dönemde kendini gösterir. Atatürk sevgisi her yaşta kendini gösteriyor. İzmir’de kaydedilen bir görüntü, bu sevginin en güzel örneklerinden biri oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
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Yolda yürüyen minik bir çocuk, kamyonetin arkasındaki Atatürk resmini görünce büyük bir coşkuyla resmi işaret ederek “Atatürk!” diye seslendi.
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Tatlı çocuğun saf ve içten tepkisi, Atatürk’ün her kuşakta aynı heyecanla anıldığını bir kez daha gösterdi.
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