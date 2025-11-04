onedio
İtalya'da Göç Eden Kuş Sürüsünün Gökyüzündeki Dansını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

İtalya'da Göç Eden Kuş Sürüsünün Gökyüzündeki Dansını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 09:10

Kuşların göç dönemleri bazen göz alıcı bir doğa olayına dönüşebiliyor. Bu dönemde birlikte hareket eden kuş sürüleri adeta bir gösteri sunuyor. Göç yolculuğunda birlikte hareket eden kuş sürüleri, belirli bir düzen ve koordinasyon içinde ilerlerken, ortaya bir dans gösterisini aratmayan bir uyum çıkıyor. Yeni nesil drone gösterilerine de ilham veren bu olay her yıl heyecanla bekleniyor. 

İtalya'da kuş sürülerinin muazzam uyumu sosyal medyada viral oldu. O görüntüler, İtalya'nın eşsiz atmosferi ile de birleşince ortaya adeta hipnotize eden bir görüntü çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kuşlar ne zaman göç ediyor?

Kuşlar ne zaman göç ediyor?

Göçmen kuşlar verimli bir şekilde üremek için, uygun mevsimin olduğu bölgelere zamanında ulaşmak zorunda. Gün ışığı miktarındaki değişiklikle birlikte vücutlarında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri takip ederek, göç mevsimlerini anlayıp senkronize bir şekilde hareket ederek yer değiştirirler. Bu dönemlerde de ortaya böyle görüntüler çıkar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
