İstanbul Valiliği Açıkladı: İstanbul’da 4 İlçede Gösteri ve Yürüyüş Yapmak Yasaklandı
İstanbul Valiliği, 26 Ekim Pazar günü İstanbul’un Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa ve Şişli ilçelerinde toplanma ve gösteri yapmanın yasaklandığı açıkladı. Kararın, CHP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Çağlayan Adliyesi’nde vereceği ifade öncesinde alınması dikkat çekti.
İstanbul Valiliği, sanal devriye çalışmaları sonrasında bazı grupların bugün protesto ve yürüyüş hazırlığında olduğunu açıkladı.
Ekrem İmamoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.
