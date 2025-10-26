İstanbul Valiliği Açıkladı: İstanbul’da 4 İlçede Gösteri ve Yürüyüş Yapmak Yasaklandı

Bu sebeple Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri 1 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında yasak kararının gerekçesi ise şöyle açıklandı: 'Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmektedir.'