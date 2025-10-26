onedio
İstanbul Valiliği Açıkladı: İstanbul’da 4 İlçede Gösteri ve Yürüyüş Yapmak Yasaklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 08:17

İstanbul Valiliği, 26 Ekim Pazar günü İstanbul’un Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa ve Şişli ilçelerinde toplanma ve gösteri yapmanın yasaklandığı açıkladı. Kararın, CHP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Çağlayan Adliyesi’nde vereceği ifade öncesinde alınması dikkat çekti.

İstanbul Valiliği, sanal devriye çalışmaları sonrasında bazı grupların bugün protesto ve yürüyüş hazırlığında olduğunu açıkladı.

Bu sebeple Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri 1 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında yasak kararının gerekçesi ise şöyle açıklandı: 'Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmektedir.'

Ekrem İmamoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.

CHP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan “casusluk” soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada tüm partilileri Çağlayan Adliyesi önüne çağırmıştı.

