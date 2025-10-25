Pazartesi Günü Karambol Hava Durumu ile Karşılaşacağız: Sabah Güneş, Akşam Yağmur
Hafta sonuna yağmurla başlayan İstanbul'da gelecek hafta merak konusuydu. Pazartesi itibariyle yağışlar geri gelecek ancak Pazartesi günü İstanbul farklı bir hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Karambol hava ile karşılaşacak İstanbullular adeta iki mevsimi bir arada yaşayacak.
Pazartesi günü yağışlı hava İstanbul'a geri gelecek.
Öncesinde İstanbullular iki mevsimi bir arada yaşayacak.
