Pazartesi Günü Karambol Hava Durumu ile Karşılaşacağız: Sabah Güneş, Akşam Yağmur

Pazartesi sabahı, sıcak ve kuru bir hava ülkemize çöl tozuyla birlikte hızlı bir şekilde giriş yapacak. İstanbul’da 27, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova’da 30 dereceye kadar sıcaklıklar görülecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Balkanlar’dan gelen serin hava etkili olacak ve Afrika’dan gelen sıcak hava ile karşılaşacak. Bu durum, bölgede gergin hava koşullarına yol açabilir ve fırtına hattı oluşma ihtimali bulunuyor. Pazartesi akşamı ve gecesi bazı bölgelerde yoğun yağış bekleniyor.