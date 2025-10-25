onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pazartesi Günü Karambol Hava Durumu ile Karşılaşacağız: Sabah Güneş, Akşam Yağmur

Pazartesi Günü Karambol Hava Durumu ile Karşılaşacağız: Sabah Güneş, Akşam Yağmur

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 23:26

Hafta sonuna yağmurla başlayan İstanbul'da gelecek hafta merak konusuydu. Pazartesi itibariyle yağışlar geri gelecek ancak Pazartesi günü İstanbul farklı bir hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Karambol hava ile karşılaşacak İstanbullular adeta iki mevsimi bir arada yaşayacak.  

Kaynak - Hava Forum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pazartesi günü yağışlı hava İstanbul'a geri gelecek.

Pazartesi günü yağışlı hava İstanbul'a geri gelecek.

Meteoroloji Uzmanı Macit, yeni haftada kısa süreli bir geçişin ardından Türkiye’nin yeniden yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti. Pazartesi günü Marmara ve Ege’de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günleri yurt geneline yayılması bekleniyor. Yeni dalga ile bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yerel fırtına riski bulunuyor. Macit, sıcaklıkların hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve önümüzdeki haftanın ortasına kadar 3-5 derece civarında artış göstereceğini vurguladı.

Öncesinde İstanbullular iki mevsimi bir arada yaşayacak.

Öncesinde İstanbullular iki mevsimi bir arada yaşayacak.

Pazartesi sabahı, sıcak ve kuru bir hava ülkemize çöl tozuyla birlikte hızlı bir şekilde giriş yapacak. İstanbul’da 27, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova’da 30 dereceye kadar sıcaklıklar görülecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Balkanlar’dan gelen serin hava etkili olacak ve Afrika’dan gelen sıcak hava ile karşılaşacak. Bu durum, bölgede gergin hava koşullarına yol açabilir ve fırtına hattı oluşma ihtimali bulunuyor. Pazartesi akşamı ve gecesi bazı bölgelerde yoğun yağış bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın