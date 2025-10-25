onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fransa'da Müzik Yapan Rapçi Riles'ten 24 Saatlik İlginç Bir Performans Denemesi

Fransa'da Müzik Yapan Rapçi Riles'ten 24 Saatlik İlginç Bir Performans Denemesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 21:40

İçerik Devam Ediyor

Fransa-Cezayir kökenli rapçi Rilès, sahne performanslarında müziğin sınırlarını aşan bir sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. Onu diğerlerinden ayıran şey, müziği fiziksel dayanıklılık ve performans sanatıyla birleştirmesi. 2025’in başında Paris’te yaptığı 24 saatlik performans bunun en çarpıcı örneklerinden biri. “Survival Mode” albümünün tanıtımı için dev bir testerenin önünde, koşu bandında tam 24 saat boyunca durmadan koştu. Bu gösteri, yalnızca bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda insan direncini, tehlike duygusunu ve sınırları zorlama arzusunu anlatan bir sanat eylemi olarak yorumlandı.

Rilès daha önce de 12 saatten fazla süren bir koşu performansına imza atmıştı. Onun için bu tür gösteriler birer tanıtım aracı değil; kendini sınamanın, dayanıklılığın ve disiplinin sahneye yansıması. 

Riles'in son performansı ise yine bir o kadar ilginç. 24 Ekim’de, rapçi Rilès yeni bir meydan okumaya girişti ve elini kırmızı boyaya batırarak, yeni albümünün 20.000 boş CD kapağını tam 24 saat içinde tek tek damgaladı. Her bir kapağın 'eşsiz' diye tanımlandığı performans Fransa'da da hayli konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rilès'in 24 saatlik performansında 20 bin albüm kapağı damgalanıyor.

The 25th Hour isimli albümü için 24 saatlik performans...

The 25th Hour isimli albümü için 24 saatlik performans...

Rilès, yeni albümü The 25th Hour’un çıkışı için sıra dışı bir performansa imza attı. Sanatçı, 24 Ekim 2025’te başlattığı etkinlikte elini kırmızı boyaya batırarak 20.000 CD kapağını tek tek damgalamayı hedefledi. Bu kapaklar albümün tek fiziksel baskısını oluşturuyor. Rilès, “Her kapak benzersiz olacak ve numaralandırılacak. Bu, sanatçıyla dinleyici arasında kişisel bir bağ” diyerek performansın amacını açıkladı. Japon sumo güreşçilerinin Tegata geleneğinden esinlenen bu 24 saatlik eylem, sanatçının insan emeğiyle üretime dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın