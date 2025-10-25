Fransa'da Müzik Yapan Rapçi Riles'ten 24 Saatlik İlginç Bir Performans Denemesi

Fransa-Cezayir kökenli rapçi Rilès, sahne performanslarında müziğin sınırlarını aşan bir sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. Onu diğerlerinden ayıran şey, müziği fiziksel dayanıklılık ve performans sanatıyla birleştirmesi. 2025’in başında Paris’te yaptığı 24 saatlik performans bunun en çarpıcı örneklerinden biri. “Survival Mode” albümünün tanıtımı için dev bir testerenin önünde, koşu bandında tam 24 saat boyunca durmadan koştu. Bu gösteri, yalnızca bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda insan direncini, tehlike duygusunu ve sınırları zorlama arzusunu anlatan bir sanat eylemi olarak yorumlandı.

Rilès daha önce de 12 saatten fazla süren bir koşu performansına imza atmıştı. Onun için bu tür gösteriler birer tanıtım aracı değil; kendini sınamanın, dayanıklılığın ve disiplinin sahneye yansıması.

Riles'in son performansı ise yine bir o kadar ilginç. 24 Ekim’de, rapçi Rilès yeni bir meydan okumaya girişti ve elini kırmızı boyaya batırarak, yeni albümünün 20.000 boş CD kapağını tam 24 saat içinde tek tek damgaladı. Her bir kapağın 'eşsiz' diye tanımlandığı performans Fransa'da da hayli konuşuldu.