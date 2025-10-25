ABD, Venezuela'ya Saldırmak İçin Fırsat Kolluyor, Venezuela ise Meydan Okuyor

ABD ile Venezuela arasında artan gerilim, olası bir çatışma endişelerini gündeme taşıdı. Washington, Caracas yönetiminin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunurken, Venezuela ise ABD’nin müdahaleci politikalarına karşı sert uyarılarda bulunuyor. Analistler, iki ülke arasında doğrudan bir askeri çatışma olasılığının düşük olduğunu söylüyor ancak iki taraf da askeri olarak gövde gösterisi yapıyor. Uzmanlar bununla beraber diplomatik ve ekonomik gerilimin tırmanabileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, hem Latin Amerika’da hem de küresel arenada dikkatle izleniyor.

Kaynak - Oksijen