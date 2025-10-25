onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD, Venezuela'ya Saldırmak İçin Fırsat Kolluyor, Venezuela ise Meydan Okuyor

ABD, Venezuela'ya Saldırmak İçin Fırsat Kolluyor, Venezuela ise Meydan Okuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 19:34

ABD ile Venezuela arasında artan gerilim, olası bir çatışma endişelerini gündeme taşıdı. Washington, Caracas yönetiminin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunurken, Venezuela ise ABD’nin müdahaleci politikalarına karşı sert uyarılarda bulunuyor. Analistler, iki ülke arasında doğrudan bir askeri çatışma olasılığının düşük olduğunu söylüyor ancak iki taraf da askeri olarak gövde gösterisi yapıyor. Uzmanlar bununla beraber diplomatik ve ekonomik gerilimin tırmanabileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, hem Latin Amerika’da hem de küresel arenada dikkatle izleniyor.

Kaynak - Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Venezuela kıyılarında savaş hazırlıkları artıyor.

Venezuela kıyılarında savaş hazırlıkları artıyor.

ABD, son yılların en kapsamlı askeri sevkiyatını Karayipler’de başlattı. İki ay boyunca bölgeye savaş gemileri, muharip ve bombardıman uçakları, deniz piyadeleri, insansız hava araçları ve casus uçaklar gönderildi; uluslararası ajanslar, bölgede yaklaşık 6.500 ABD askerinin bulunduğunu aktardı.

Bu süre zarfında B-52 uzun menzilli bombardıman uçakları, Venezuela kıyıları açıklarında tatbikatlar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, CIA’nin de Venezuela’ya konuşlandırılmasını onayladı; CIA’in görevleri arasında Maduro’ya yönelik suikast planları da bulunuyor. ABD basını ayrıca, Texas’tan bölgeye 34 ton bomba taşıyabilen B-1 model savaş uçaklarının gönderildiğini bildirdi.

10 ABD savaş gemisi Karayip kıyılarında.

10 ABD savaş gemisi Karayip kıyılarında.

BBC, ABD’nin Karayipler’deki gemi ve uçak hareketlerini, uydu görüntüleri ve sosyal medya paylaşımları üzerinden takip etti.

23 Ekim itibarıyla bölgede 10 ABD savaş gemisi tespit edildi; bunlar arasında fırlatma sistemli destroyerler, amfibi saldırı gemileri ve deniz ikmal tankerleri yer alıyor.

Washnigton'un bu kez bahanesi ne?

Washnigton'un bu kez bahanesi ne?

Trump, askeri hareketliliği “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle savunsa da, BBC’ye göre Venezuela büyük bir uyuşturucu üretim merkezi değil. ABD’ye göre bazı kaçaklar Venezuela üzerinden geçse de esas üretim Kolombiya, Peru ve Bolivya’da yapılıyor.

Venezuela ne diyor?

Venezuela ne diyor?

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığına ilişkin sert uyarılarda bulundu. Kıyılara doğru yaklaşan bu sevkiyatı “son yüz yılda görülmemiş bir askeri tehdit” olarak nitelendirip hazırlıkların sürdüğünü ve ülkeyi savunma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

"Onurumuz için savaşacağız"

"Onurumuz için savaşacağız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 24 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Amerika’nın onur ve bağımsızlığının savaş meydanlarında kazanıldığını ve gerekirse yine sahada savunulacağını vurguladı. Maduro, “Onurumuzu ve bağımsızlığımızı savaş meydanında kazandık, gerekirse savaş meydanında savunacağız” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın