İptal Olan Diziden Taşacak Bu Deniz'in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 15:46

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ATV'nin 2026 yılı için hazırlıklarına devam ettiği iddialı dizi Liliyar'ın kadrosu yavaş yavaş oluşuyor.

ATV'nin yeni yıl sonrası için hazırladığı iddialı dizi 'Liliyar'ın kadrosu tamamlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Liliyar dizisine flaş bir oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinin başında hiç şüphesiz Aşk-ı Memnu yer alıyor.

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'da Nihal Ziyagil karakterini canlandıran Hazal Kaya, Alican Elkorek'in YouTube kanalına konuk oldu. Hazal Kaya, burada Aşk-ı Memnu'nun kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirtip diziye girmek için ne kadar çabaladığını anlattı.

Detaylar:

TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e yeni bir oyuncu dahil oluyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun en çok reyting alan işlerinden biri olan Taşacak Bu Deniz'de kadro genişliyor. Yeni yıl öncesinde Taşacak Bu Deniz'e sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Savcı Feride karakteriyle diziye dahil olan genç oyuncu herkesi meraklandırdı. O ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

Detaylar:

2025 yılının sonlarına doğru Wrapped (yıllık özet) paylaşımları hız kesmeden devam ediyor.

Spotify Wrapped bunların en önde geleni olurken bir yerli diziden beklenmedik hamle geldi. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 2025 özeti çıkararak X hesabından açıkladı.

Detaylar:

9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.

Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği Kral Kaybederse'nin final yaptığı 9 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftanın galibi Kıskanmak dizisi reytinglerde düşüş yaşayarak liderliği terk etti. Hiçbir dizi birinci sırada yer alamazken Kral Kaybederse final bölümüyle reytingini yükseltti.

Detaylar:

Son dönemin en iddialı yerli dizilerinden Kral Kaybederse, dün akşam (9 Aralık) final yaptı.

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse, dün akşam (9 Aralık) yayınlanan bölümüyle final yaptı. Halit Ergenç'in fenomen haline gelen Kenan Baran karakterine hayat verdiği Kral Kaybederse'nin finalinde Kenan karakterinin sonu çok merak edildi. Finaliyle herkesi ağlatan Kral Kaybederse'ye gelen yorumları sizler için derledik.

Detaylar:

Kanallar, yeni yıl sonrası için pek çok dizi projesine başlasa da bunlar birer birer iptal ediliyor

NOWyeni yıl sonrası için pek çok önemli dizi projesi için çalışmalarını sürdürürken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik haber geldi. Altuntaş, bütçe krizleri nedeniyle NOW'ın iddialı yapımı Ülker Abla'nın Gold Film tarafından iptal edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda da 'Serseri Aşıklar' ve 'Hayatın Benim' dizileri iptal edilmişti.

Detaylar:

