İnşaat İşçisi Burak Mengüç, Ürettiği Evleri Bir İşçi Olarak Asla Alamayacağını Söyledi

19.11.2025 - 21:00

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, artan kiralar ve ulaşılamaz hale gelen konut fiyatları vatandaşın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Katıldığı bir programda konuşan 33 yaşındaki inşaat işçisi, yaptığı basit ama çarpıcı matematikle barınma krizinin boyutunu ve gelir adaletsizliğini en net haliyle özetledi.

İnşaat sektörünün mutfağında yer alan ve binaları bizzat inşa eden işçi Burak Mengüç, konut fiyatlarındaki fahiş kâr marjına dikkat çekti. Bir dairenin maliyeti ile satış fiyatı arasındaki uçurumu şu sözlerle anlattı:

'Ben bir inşaat işçisi olarak şunu çok sorguluyorum. Şu anda 30 tane daire yapıyoruz. Dairelerin ortalama maliyeti; işçiliği, malzemesi, şusu busu 1.5 milyon lira. Hadi sen çok kaliteli bir şey yaptın, her şeyi fazla fazla yaptın, olsun 2 milyon lira. Satış fiyatı ne kadar? 7 milyon, 5 milyon... Ben bir inşaat emekçisi olarak, 33 yaşında bir çocuğu ve işi olan, kirada oturan bir adam olarak; aldığım 60-70 bin lira maaşla ne zaman para biriktireceğim? Ne zaman o evi alabileceğim? 

Ben o evi üretiyorsam neden ona ulaşamıyorum? O parayı biriktirme şansım yok.

Kimse gelip benim dinime, imanıma, ırkıma bir şey demiyor. Bunun elden gideceği yok ama biz kendi gerçeğimize odaklanmak yerine basit şeylerle ilgilenmeyi seviyoruz.'

Burak Mengüç'ün kendi yaptığı daireyi alamadığına dair sözleri gündem oldu:

İnşaat işçisi Burak Mengüç, işçilerin yaşadığı yabancılaşmayı anlattı.

Ürettiği dairelerin 1.5 milyon maliyeti olduğunu söyleyen Mengüç, 7 milyona satılan daireleri hiçbir şekilde alamayacağını söyleyerek birçok insanın da duygularına ve gerçekliğine tercüman olmuş oldu.

