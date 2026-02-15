onedio
İndirim İçin Geceden Çadır Kurup Saatlerce Soğuk Havada Beklediler

İndirim İçin Geceden Çadır Kurup Saatlerce Soğuk Havada Beklediler

15.02.2026 - 11:47

Sakarya’da şube açan perakende zinciri indirim yaptı. İlk bin kişiye bin liralık hediye çeki vereceğini duyuran mağazanın kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar geceden mağaza önünde çadır kurup sabahladı. Yüzlerce kişi ise soğuk hava ve yağmur altında saatlerce bekledi. İndirim kuyruğu 1 kilometreyi aştı.

İndirim için çadır kurup sabahladılar, yağmur altında saatlerce beklediler.

İndirim için çadır kurup sabahladılar, yağmur altında saatlerce beklediler.

Sakarya'da yeni açılan mağaza indirim yapacağını duyurunca vatandaşlar akın etti. İndirimden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi 8 saat boyunca yağmurlu ve soğuk havada bekledi. İndirim kuyruğu 1 kilometreyi aştı. Bazı vatandaşlar ise geceden mağaza önünde çadır kurarak sabahladı. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla yoğunluk arttı.

