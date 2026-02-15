İndirim İçin Geceden Çadır Kurup Saatlerce Soğuk Havada Beklediler

Sakarya’da şube açan perakende zinciri indirim yaptı. İlk bin kişiye bin liralık hediye çeki vereceğini duyuran mağazanın kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar geceden mağaza önünde çadır kurup sabahladı. Yüzlerce kişi ise soğuk hava ve yağmur altında saatlerce bekledi. İndirim kuyruğu 1 kilometreyi aştı.
İndirim için çadır kurup sabahladılar, yağmur altında saatlerce beklediler.
