İstanbul Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu! İSKİ'den Sevindiren Rakam

İstanbul Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu! İSKİ'den Sevindiren Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 11:14

Susuzluk tehlikesi yaşayan İstanbul'da baraj doluluk oranları merak edilen konuların arasında yer alıyor. 'Baraj doluluk oranları yüzde kaç? Son yağışlar İstanbul'a yaradı mı?' soruları araştırılıyor. Merak edilen sorular yanıt buldu. İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarına dair 15 Şubat 2026 verilerini paylaştı.

İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Merak edilen soru, yanıt buldu. Susuzluk ve kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul'da her yağmur damlası adeta büyük önem taşıyor. İSKİ, 15 Şubat 2026 verilerini paylaştı. 

Verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 38.73 oldu. Rakamlar, son yağışların İstanbul'a can suyu olduğunu gözler önüne serdi. 

Baraj doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli yüzde 40.5

  • Darlık yüzde 17,59

  • Terkos yüzde 14.23

  • Büyükçekmece yüzde 10.7

  • Sazlıdere yüzde 6.47

  • Alibey yüzde 3.4

  • Istrancalar yüzde 1.34

  • Pabuçdere yüzde 1.91 

  • Kazandere yüzde 1.69

