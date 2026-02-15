İstanbul Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu! İSKİ'den Sevindiren Rakam

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Merak edilen soru, yanıt buldu. Susuzluk ve kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul'da her yağmur damlası adeta büyük önem taşıyor. İSKİ, 15 Şubat 2026 verilerini paylaştı.

Verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 38.73 oldu. Rakamlar, son yağışların İstanbul'a can suyu olduğunu gözler önüne serdi.

Baraj doluluk oranları şöyle: