İkisi de Gece Kulübünde Çalışıyormuş: Yola Düşen Alkollü Kadına Çarpan Aracın Sahibi de Alkollü Çıktı

Ankara’da yaşanan ve 35 yaşındaki Melek Akgül isimli kadının hayatını kaybettiği trafik kazası sosyal medyada gündem oldu. Alkollü olduğu iddia edilen Akgül, yürürken yola düştü ve aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 35 yaşındaki Öykü Y’nin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.