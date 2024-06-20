İkisi de Gece Kulübünde Çalışıyormuş: Yola Düşen Alkollü Kadına Çarpan Aracın Sahibi de Alkollü Çıktı
İkisi de Gece Kulübünde Çalışıyormuş: Yola Düşen Alkollü Kadına Çarpan Aracın Sahibi de Alkollü Çıktı
Ankara’da yaşanan ve 35 yaşındaki Melek Akgül isimli kadının hayatını kaybettiği trafik kazası sosyal medyada gündem oldu. Alkollü olduğu iddia edilen Akgül, yürürken yola düştü ve aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 35 yaşındaki Öykü Y’nin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.
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Ankara’nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesin’nde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sosyal medyada gündem oldu.
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Gece kulübünde çalışan Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.
Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti. Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışma başlatan polis Öykü Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.’nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza sonrası olay yerinde yaşananlar 👇
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