Gökyüzünü Dumanlar Kapladı! İsrail, Lübnan'ı Bombaladı: Çok Sayıda Patlama Sesi Duyuldu
Gökyüzünü Dumanlar Kapladı! İsrail, Lübnan'ı Bombaladı: Çok Sayıda Patlama Sesi Duyuldu
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Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan hemen sonra patlamalar gerçekleşti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
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