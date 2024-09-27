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Gökyüzünü Dumanlar Kapladı! İsrail, Lübnan'ı Bombaladı: Çok Sayıda Patlama Sesi Duyuldu

Gökyüzünü Dumanlar Kapladı! İsrail, Lübnan'ı Bombaladı: Çok Sayıda Patlama Sesi Duyuldu

İsrail Lübnan patlama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 20:07

İsrail yine Lübnan'a saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta peş peşe patlama sesleri duyuldu.

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Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan hemen sonra patlamalar gerçekleşti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan hemen sonra patlamalar gerçekleşti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
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