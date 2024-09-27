Almanya’da Yasal İkamet Hakkı Bulunmayan Türklerin Türkiye’ye Dönüşleri Hakkında Çıkan Haberlere Yalanlama

Almanya'nın, Türk vatandaşı sığınmacılar için harekete geçtiği iddia edildi.. Alman basınında çıkan haberlere göre, ilk etapta 200 kişi sınır dışı edilecek ve bu sayı zamanla haftada 500’e kadar yükselebileceği öne sürüldü. İddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türklerin Türkiye’ye geri dönüşleri hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.