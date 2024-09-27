Almanya’da Yasal İkamet Hakkı Bulunmayan Türklerin Türkiye’ye Dönüşleri Hakkında Çıkan Haberlere Yalanlama
Almanya’da Yasal İkamet Hakkı Bulunmayan Türklerin Türkiye’ye Dönüşleri Hakkında Çıkan Haberlere Yalanlama
Almanya'nın, Türk vatandaşı sığınmacılar için harekete geçtiği iddia edildi.. Alman basınında çıkan haberlere göre, ilk etapta 200 kişi sınır dışı edilecek ve bu sayı zamanla haftada 500’e kadar yükselebileceği öne sürüldü. İddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türklerin Türkiye’ye geri dönüşleri hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
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Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan habere göre, Berlin’in sığınma talepleri reddedilen ve büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu kişilerin sınır dışı edileceği iddia edildi.
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Sınır dışı edilecek kişilerin isimlerinin Türkiye’ye bildirildiği ve sayının kısa sürede haftada 500’e çıkacağı, böylece binlerce Türk’ün aynı yöntemle Türkiye’ye iade edileceği öne sürüldü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Alman basınında çıkan iddiaları yalanladı.Keçeli, şu ifadeleri kullandı: “Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir.”
İşte o paylaşım:
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