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Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Ormanları Turizm Amaçlı Tahsis Edilecek

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Ormanları Turizm Amaçlı Tahsis Edilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 10:07

Resmi Gazete’de 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, devlet ormanlarını turizm amaçlı tahsis edebilecek.

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Resmi Gazete’de tartışmalı bir karar yayımlandı. ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle devlet ormanlarının turizm amaçlı tahsisinin önü açıldı.

Resmi Gazete’de tartışmalı bir karar yayımlandı. ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle devlet ormanlarının turizm amaçlı tahsisinin önü açıldı.

“Devlet ormanı sayılan yerlerin turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır."

“Devlet ormanı sayılan yerlerin turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır."

Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

'Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde ve dışında yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Devlet ormanı sayılan yerlerin turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır.'

Yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimci ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmezse peşin tahsil edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek.

Yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimci ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmezse peşin tahsil edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek.

Bir diğer değişiklik ise “Kesin Tahsis” başlıklı 17’nci maddede gerçekleşti. Bu değişikliğe göre ise tesis türünün turizm kompleksine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyecek.

Bir diğer değişiklik ise “Kesin Tahsis” başlıklı 17’nci maddede gerçekleşti. Bu değişikliğe göre ise tesis türünün turizm kompleksine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyecek.

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fatih ates

o ağaçlar bir taraflarına batıyor çünkü.. iklimi değiştir, su bitiyor, canlı çeşitliliği yok oluyor.. bunlar önemli değil.. ama turizm daha önemli tabi. gide... Devamını Gör

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