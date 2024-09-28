Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Ormanları Turizm Amaçlı Tahsis Edilecek

Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

'Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde ve dışında yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Devlet ormanı sayılan yerlerin turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır.'