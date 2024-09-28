Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Ormanları Turizm Amaçlı Tahsis Edilecek
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Ormanları Turizm Amaçlı Tahsis Edilecek
Resmi Gazete’de 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, devlet ormanlarını turizm amaçlı tahsis edebilecek.
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Resmi Gazete’de tartışmalı bir karar yayımlandı. ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle devlet ormanlarının turizm amaçlı tahsisinin önü açıldı.
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“Devlet ormanı sayılan yerlerin turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır."
Yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimci ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmezse peşin tahsil edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek.
Bir diğer değişiklik ise “Kesin Tahsis” başlıklı 17’nci maddede gerçekleşti. Bu değişikliğe göre ise tesis türünün turizm kompleksine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyecek.
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