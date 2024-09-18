Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Resmi Gazete’de Yer Aldı: 16 İlin Valisi Değişti

Resmi Gazete’de Yer Aldı: 16 İlin Valisi Değişti

Resmi Gazete
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 00:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Toplam 16 ilin valisi değişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı.

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı.

İşte Resmi Gazete’de yer alan atama kararları

İşte Resmi Gazete’de yer alan atama kararları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın