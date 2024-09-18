Resmi Gazete’de Yer Aldı: 16 İlin Valisi Değişti
Resmi Gazete’de Yer Aldı: 16 İlin Valisi Değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Toplam 16 ilin valisi değişti.
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Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı.
İşte Resmi Gazete’de yer alan atama kararları
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